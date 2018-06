Jaanipäev looduse keskel? Miks ka mitte! Aga kuidas seda planeerida?

(Sisuturundus)

Oleme harjunud, et jaanipäeval turism ja reisimine eriti kõne alla ei tule. Pigem on sel ajal suur pidu (enamasti kodukandis), mis tähendab rahvakogunemisi, lõõmavaid lõkkeid, rohkesti grill-liha ja sageli ka alkoholi tarbimist.

Miks mitte teha sel aastal aga kõik teisiti? Võtta kaasa nt üks kõige kallim inimene või kambatäis parimaid sõpru, pakkida kokku mõned asjad ja matkata looduskaunisse kohta jaanipäeva tähistama.

Kõik ei pea ju alati olema ühtmoodi – pigem vastupidi: jaanipäev rahvakärast eemal näiteks imelise järve ääres võib osutuda hoopis meeldejäävamaks kui traditsiooniline tähistamine.

Viis põhjust, miks minna jaanipäeval loodusesse

Looduse nautimine, tähtede vaatamine

Millal sa viimati olid öösel rahulikult õues ja vaatasid tähistaevast? Jaaniööl on pime küll lühikest aega, kuid siiski – mis oleks mõnusam, kui koos kallimaga või hea seltskonnaga tähistaevast jälgida ja looduse vaikust ning ilu nautida?

Lõbus söögitegemine

Lõkkel grillimine ja muud söögitegemise toimingud on looduses viibides hoopis vahvamad ja teistmoodi kogemus. Pane tähele, et sul oleks vajadusel käepärast hea nuga ja korralikud matkale sobivad köögitarvikud.

Vähem tehnikat

Tänapäeva maailm on niivõrd kinni igasugustes tehnikavidinates. Suhtlus käib läbi sotsiaalmeedia, igal pool on suur hulk mitmesuguseid värvilisi ekraane. Miks mitte lülitada see maagilise jaaniöö puhul n-ö välja? Olla päriselt kohal? Paneks õige nutitelefonid hääletuks ja käeulatusest eemale ning räägiks teineteisega otse ja silmast-silma? Tasub kindlasti proovida.

Suurem ühtekuuluvustunne

Tehes ühekoos midagi erilist ja igapäevaelust teistmoodi – püstitades telki, süüdates lõket ja tehes muid matkatoiminguid, suureneb kindla peale iga pere või seltskonna ühtekuuluvustunne, meie-tunne. Koos telkides ja looduses viibides on rohkem võimalusi üksteisega päriselt rääkida ja tuletada meelde seda, mis tänapäeva kiires maailmas on teie jaoks pisut kaotsi läinud.



Foto: Shutterstock.com

Parim vaheldus

Teine keskkond, teistsugused toimingud – kõik see pakub vaheldust. Positiivne tunne aga võib teid edaspidigi julgustada proovima traditsioonilistest viisidest erinevaid tegevusi.

Turism ja reisimine ehk neli asja, mida on telkimiseks tarvis

Mida aga loodusesse minnes võiks arvestada? Kuidas teha see maagiline öö nii mugavaks kui võimalik? Mida kaasa võtta? Vaatame kohe lähemalt.

Telk

Jaanipäeva pidamine looduses võib muu hulgas tähendada seda, et öö tuleb mööda saata telgis. Jaaniööd mõistagi niisama maha ei magata, kuid mõneks tunniks vast ikka on soov silm mõnusasti looja lasta. Sõltuvalt pere (või sõpruskonna) suurusest võib minna ühe suure telgiga või siis mitme väikesega. Eks palju oleneb ka sellest, milline on seltskonnaliikmete privaatsusvajadus.



Foto: Sutterstock.com

Toredad on näiteks eeskojaga telgid, kus saab mugavasti asju ladustada. Kui jaanipäeval on ilmataat helde ja ilm on ilus, siis polegi väga oluline, milline see telk täpsemalt olla võiks. Kaitset päikese ja vihma eest pakuvad need kõik. Aga kui tuleb ootamatu ilmamuutus – tõsine paduvihm ja torm, soovivad kõik, et telk oleks võimalikult kvaliteetne. Suurepärane telgivalik on näiteks e-poodides, enamasti kategooria all: turism ja reisimine.

Korralik madrats

Muidugi on tähtis hoolitseda ka küljealuse mugavuse eest. Nagu juba mainitud, siis jaaniööl ei pruugi pikka uneaega olla, kuid see vähenegi võiks olla võimalikult magus. Kui telk asub pehmel samblal, siis võib piisata ka lihtsalt matkamatist. Soovides siiski pehmemat olemist, tasub vaadata täispuhutavate madratsite poole.

Toidu ja joogitarbed

Ilma söögita ei saa me kuidagi läbi. Muidugi on jaaniõhtul hea mahlast liha grillida, kuid järgmisel hommikul eelistaks kõhtu täita pigem toitva pudruga, mille kõrvale tahaks võtta ka ühe mõnusa kruusitäie kohvi. Toitu saab valmistada lõkkel ja kohvijooki hoida termoses. Kui lõket ei viitsi iga kord üles sättida, siis on mõnus, kui käepärast on näiteks gaasipriimus.



Foto: 1a.ee

Sageli võetakse kaasa rikkalikult toitu, kuid unustatakse elementaarne – toidunõud. Hea lahendus on muidugi ühekordsed toidunõud, kuid soovi korral saab kaasa võtta spetsiaalsed matkanõud, et telkimine saaks veelgi „õigema fiilinguga“. Niisiis toidu- ja joogitarbed tuleb kindlasti läbi mõelda!

Jahutuskast

Kes on vähegi kokku puutunud matkaga ja pikemalt looduses ajaveetmisega, see teab, kui tänuväärne asi on korralik jahutuskast või -kott. Külmad joogid ja söökide värskus on ju tähtis igaühe jaoks. Kast võib esialgu tunduda suur ja tülikas, kuid kui minek on sõiduautoga, siis tasub see igal juhul kaasa võtta.

Esmaabi

Õnnetus ei hüüa tulles. Eks keegi meist ei oota ega soovi, et hea ajaveetmise juures juhtub midagi halba – mõni õnnetus… Kuid parem on igaks juhuks valmistuda ka selleks ja võtta kaasa korralik esmaabi varustus. Ettevaatus ei ole kunagi liiast.

Jaaniöö on looduses maagiline aeg ja parim viis sellest osa saada, on ise kohale minna. Miks mitte seekord veeta kaunis jaaniöö nt ilusa järve ääres telkides. Et kõik kulgeks aga mugavalt ja sujuvalt, siis tasub üle vaadata oma varustus.