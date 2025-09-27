Kui palju aastaid kasutatud iPhone vastu peab?

(Sisuturundus)

Oled mõelnud kasutatud iPhone'i ostmisele, kuid ei tea, kas see suudab piisavalt kaua vastu pidada? Tõepoolest on see üks olulisemaid küsimusi, mis tekib igal iPhone'i kasutajal. Vastus sõltub mitmest tegurist, kuid head uudised on need, et korralikult hooldatud iPhone suudab teenida uut omanikku palju kauem, kui võib arvata.

iPhone'i tarkvara

iPhone'ide suurim eelis võrreldes Androidi seadmetega on Apple'i pühendumus pikaajalise teshailiku toe pakkumisele. Tavaliselt saavad iPhone'id tarkvarauuendusi vähemalt viis aastat pärast nende esialgset väljalaset. See tähendab, et isegi aastal 2018 välja tulnud iPhone XS-i omanikud saavad endiselt uusi iOS-uuendusi, vigade parandusi ja turvaparandusi. Seevastu Androidi seadmete looja Google lubab vaid kolm aastat tuge.

Tarkvaratugi ei lõppe aga kohe pärast viit aastat. Isegi siis, kui iPhone ei saa enam uusimaid iOS-uuendusi, jääb see endiselt kasutuskõlblikuks. Saad endiselt helistada, saata sõnumeid ja kasutada enamikku rakendusi. Oluline on märkida, et kuigi iPhone võib tarkvarauuenduste osas muutuda aegunuks, ei muutu see automaatselt kasutuskõlbmatuks.

Aku eluiga

iPhone'i aku on üks olulisemaid komponente, mis määrab seadme kasutusea. Liitium-ioonakud on mõeldud taluma umbes 500-600 täielikku laadimistsüklit, mis tavaliselt vastab umbes kahe aasta adekvaatsele tööle. Üks tsükkel tähendab täielikku laeng/tühjakslaadimine nullist sajani protsendini. Peale nende näitajate saavutamist võib telefon välja lülituda, aeglasemalt töötada või teha tippkoormuste ajal restardi.

Apple peab iPhone'i akut optimaalses seisundis olevaks, kui see säilitab vähemalt 80% oma algsest mahutavusest. See tagab, et iPhone suudab endiselt pakkuda peaaegu oma kavandatud kasutusaega laadimiste vahel, isegi pärast mitmeid laadimistsükleid. Huvitaval kombel ehitab Apple oma akusid liigse mahutavusega, mis tähendab, et isegi 80% seisundis töötab telefon endiselt optimaalsetes tingimustes.

Kuidas pikendada iPhone'i eluiga

Kasutatud iPhone'i eluea pikendamiseks tasub järgida mitmeid praktilisi nõuandeid. Esiteks väldi äärmuslikke temperatuure, eriti kuumust, mis kahjustab akut pöördumatult. iPhone'id töötavad kõige paremini temperatuuridel 0°C kuni 35°C. Samuti on oluline kasutada kvaliteetseid laadijaid – originaallaadijad ja MFi-sertifikaadiga laadijad on ohutumad ja efektiivsemad.

Tarkvaraliste optimeerimiste seas tasub vähendada ekraani heledust ja lülitada sisse tume režiim, eriti OLED-ekraaniga mudelitel. Samuti võiks piirata rakenduste taustategevust ja asukoha jälgimist, mis säästavad märkimisväärselt akut. Kaitsekeste ja kaitsekilede kasutamine aitab kaitsta seadet füüsiliste kahjustuste eest ning pikendab oluliselt selle eluiga.

Millal on aeg aku vahetuseks

Aku vahetamise vajadusele viitavad mitmed selged märgid. Kui aku tervis on langenud alla 80%, on see selge näitaja, et aku on kulunud. Teised hoiatavad sümptomid on kiire akutühjenemine ka kerge kasutamise korral, ootamatud väljalülitumised isegi siis, kui aku näitab veel jääki, ning telefoni ülesoojenemine.

Kasutatud iPhone'ide realistlik eluiga

Kasutatud iPhone'ide tegelik eluiga sõltub mitmetest teguritest. iPhone, mis tuleb välja 2018. aastal või hiljem, nagu iPhone XS, iPhone 11 ja iPhone 12 seeria seadmed, omavad kasutatud, kuid kontrollitud kvaliteediga ostu korral vähemalt sama pikka garanteeritud eluiga kui uusim Androidi telefon. See tähendab praktikas veel vähemalt kolm-neli aastat tarkvaratuge ja kuni kuus-seitse aastat kogu kasutusaega.

Olulised on ka kasutamise harjumused. Hoolikas kasutamine, kvaliteetse kaitsekesta kandmine ja õigete laadimistehnikate rakendamine võivad märkimisväärselt pikendada seadme eluiga. Vastupidi, regulaarne ebakvaliteetsete hiina laadijate kasutamine või äärmuslike temperatuuride mõju võivad seadme ressurssi tõsiselt lühendada.

Kuidas valida vastupidavat kasutatud iPhone'i

Kasutatud iPhone'i ostmisel tasub tähelepanu pöörata mitmele olulisele aspektile. Kontrolli alati aku tervist seadete all olevas Battery Health jaotises. Usaldusväärsetel müüjatel nagu telo24.ee on kõik kasutatud iPhone'id läbinud põhjaliku kontrolli ning neil on tagatud vähemalt 80% aku mahutavus või vahetatud aku.

Kvaliteetsed müüjad jagavad oma seadmed klassidesse vastavalt nende välimusele ja tehnilisele seisukorrale. A+ ja A klass näitab uue seadmega võrdväärset seisundit, B klassi puhul ei esine märgatavaid kasutatud seadme tunnusjooni ning C puhul võib minimaalselt esineda mikrokriime. Oluline on ka garantii olemasolu – parimad müüjad pakuvad kasutatud Apple'i seadmetele kuni kaheaastast garantiid.

Kasutatud iPhone'i ostmisel begagnadiphone.se või muudelt usaldusväärsetelt müüjatelt tasub alati kontrollida, et seade oleks tehaseseadetele taastatud ning kõik funktsioonid korrektselt töötaksid. Lisaks sellele peaksid kõik kasutatud telefonid olema läbinud põhjaliku visuaalse ja tehnilise kontrolli.