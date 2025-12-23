5 nutikat nippi, kuidas raha säästa juba täna

Foto: Micheile Henderson. Unsplash.com

Paljud meist unistavad võimalusest endale midagi erilist lubada või koguda piisavalt raha meelerahufondi. Kuid elukalliduse tõusuga võib tunduda, et raha lihtsalt ei jätku. Seega otsitakse viise, kuidas suurendada sissetulekut või kuidas raha säästa kõigest hoolimata. Sageli piisab mõnest väikesest muudatusest igapäevastes harjumustes, et märgata positiivset mõju oma rahakotile. Jagame viit praktilist nippi, mida saad rakendada juba täna ja mis aitavad sul kuus kokku hoida kümneid või isegi sadu eurosid.

1. Kontrolli üle oma tellimused ja automaatmaksed

Üks lihtsaimaid viise raha kokkuhoiuks on üle vaadata kõik oma korrapärased tellimused. Voogedastusplatvormid, spordiklubi liikmemaksud, ajakirjad, rakendused – kõik need väikesed summad liituvad kiiresti suureks kuluks.

Võta mõni minut ja vaata läbi oma pangakonto väljavõte viimasest kolmest kuust. Märgi üles kõik korrapärased tellimused ja küsi endalt ausalt: kas ma tõesti kasutan seda teenust piisavalt? Kas ma vajan neid kõiki korraga? Võib-olla piisaks ühest või kahest? Ehk on isegi kahe silma vahele jäänud mõni veebitellimus, mille mõtlesid küll katkestada, kuid nüüd läheb raha ikka iga kuu maha.

Populaarne lahendus on mõned tellimused jagada sõprade või pereliikmete vahel ära. Paljud teenused pakuvad pakette, kus on mitu kasutajakontot. Seega saate kulud jagada ja kõik säästaksid raha.

2. Planeeri oma ostud

Emotsioonostud võivad olla üks suurimaid eelarve vaenlasi. Enne suuremat ostu tegemist võta aega maha ja mõtle, kas tõesti vajad seda kohe. Hea reegel on oodata 24-48 tundi enne ostu tegemist – sageli möödub soov iseenesest.

Kui siiski vajad midagi suuremat osta ja plaanid selleks kasutada laenu, tasub kindlasti teha laenuvõrdlus. Erinevate pankade ja laenuandjate vahel võivad intressimäärad oluliselt erineda. Isegi 1-2% erinevus intressimääras võib pikema perioodi jooksul tähendada sadu eurosid kokkuhoidu.

Samuti tasub jälgida erinevaid kampaaniaid ja sooduspakkumisi. Kui plaanid suuremat ostu, nagu elektroonikaseade või kodutehnika, võib ootamine end ära tasuda.

3. Lisaraha teenimine

Tihtipeale pole ainult kulutuste vähendamine piisav, vaid on vaja hoopis sissetulekut suurendada. Lisaraha teenimine ei pea tähendama täiendava töökoha võtmist. On palju paindlikke võimalusi, kuidas teenida lisaraha:

Müü asjad, mida sa enam ei vaja veebikeskkondades nagu Osta.ee või Facebook Marketplace.

Paku oma oskusi vabakutselisena, näiteks tõlkimine, disain, fotograafia või kodukoristus.

Kui sul on vaba ruumi või lausa kinnisvara, üüri see välja.

Osale uuringutes või fookusgruppides, mis maksavad osalemise eest



Vahel aitab isegi paarikümnest lisaeurost, et palgapäevani kergemini hingata. Ning kui need paarkümmend lisaeurot muutuvad 100-200 euroks, on säästmine juba palju lihtsam.

4. Kohanda oma harjumusi

Inflatsioon mõjutab meid kõiki ja hinnad tõusevad pidevalt. Kuid see ei tähenda, et peaksime leppima suurenenud kuludega. Ole nutikam tarbija:

Eelista oma ostukorvis hooajalisi tooteid. Näiteks on sügisesed juur- ja köögiviljad oktoobris kõige soodsamad ja värskeimad. Samuti tasub osta suuremates kogustes tooteid, millel on pikem säilivusaeg ja mis on pakkumises.

Kasuta lojaalsuskaarte ja äppe. Need pakuvad personaliseeritud soodustusi ja kuponge, mis põhinevad sinu ostuharjumustel. Isegi 10-15% kokkuhoid iganädalastel ostudel võib kuus kokku hoida 30-50 eurot.

Mõtle alternatiivsete lahenduste peale. Kas pead tõesti ostma uue eseme või sobiks kasutatud asi sama hästi? Kas saad seda laenata või rentida ostmise asemel? See on nutikas mõte, kuidas raha säästa.

5. Muuda säästmine automaatseks

Üks parimaid viise, kuidas raha säästa, on teha see automaatseks. Kui ootad kogumiskontole raha kandmisega kuu lõpuni, et vaadata, mis üle jääb, siis tõenäoliselt ei jäägi midagi üle. Selle asemel seadista automaatne ülekanne kohe pärast palga saamist eraldi säästukontole.

Mõnikord soovitatakse 10% oma palgast kanda säästukontole, kuid iga inimene on erinev. Isegi kui saad kõrvale panna vaid paarkümmend eurot, on see edasiminek. Võid ka summat järk-järgult suurendada. Mõned pangad pakuvad ka ümardamisteenust, kus iga ostu puhul ümardatakse summa ülespoole ja vahe kantakse säästukontole. Võib tunduda, et need on vaid sendid, kuid aasta jooksul võib koguda isegi sadu eurosid.

Teine hea meetod on seada endale konkreetne eesmärk. Kas säästad puhkuseks, autoostuks või lihtsalt meelerahuks? Konkreetne eesmärk hoiab sind motiveerituna ja aitab kergemini vastu panna kiusatusele raha muule kulutada.

Alusta juba täna ja tee arukaid finantsotsuseid

Need viis nippi on lihtsad, kuid efektiivsed viisid, kuidas raha säästa ilma, et peaksid loobuma kõigest, mis sulle meeldib. Väikesed muudatused võivad kokku teha märkimisväärse tulemuse.

Kui vajad abi laenuvõrdluse või finantsnõustamisega, pöördu Altero poole. Altero aitab leida parimaid laenulahendusi, mis sobivad sinu vajadustega, ja annab nõu, kuidas teha targemaid finantsotsuseid. Ära oota homseni, vaid alusta juba täna oma finantsolukorra parandamist!