Soovitused araabia parfüümide valimiseks

(Sisuturundus)

Araabia parfüümid on tuntud oma intensiivsuse, luksuse ja erakordse püsivuse poolest. Kuid „selle ainsa” lõhna leidmine tuhandete valikute hulgast võib olla keeruline, eriti kui te ei ole harjunud idamaiste lõhnakompositsioonidega. Siin on mõned olulised soovitused, mis aitavad teil selles lõhnade maailmas paremini orienteeruda.

Peamiste nootide tähtsus

Enamik araabia parfüüme põhineb mõnel „kuninglikul” koostisosal. Kui teate, millised noodid teile meeldivad, on lihtsam sobivaid lõhnu välja valida:

Oud (agaripuu) – „vedel kuld”. Sellel on suitsune, puidune ja mõnikord isegi veidi loomulik (animalistlik) aroom. Algajatele sobib paremini White Oud (mahedam) või oud’i ja roosi kombinatsioonid.

– „vedel kuld”. Sellel on suitsune, puidune ja mõnikord isegi veidi loomulik (animalistlik) aroom. Algajatele sobib paremini White Oud (mahedam) või oud’i ja roosi kombinatsioonid. Muskus – annab „puhta naha” tunde. Valge muskus on pehme ja puudrine, must muskus aga teravam ja võrgutavam.

– annab „puhta naha” tunde. Valge muskus on pehme ja puudrine, must muskus aga teravam ja võrgutavam. Ambra – soe, magus, vaigune ja väga hubane.

– soe, magus, vaigune ja väga hubane. Roos (Damaskuse või Taifi) – araabia roos ei ole „vanaema aed”, vaid rikkalik, tume ja sageli vürtsidega kombineeritud.

Vähem on rohkem

Enamik araabia parfüüme on väga kontsentreeritud. Kui lääne parfüüme pihustatakse tavaliselt 4–5 korda, siis araabia parfüümide puhul piisab sageli 1–2 pihustusest. Alustage väikese kogusega, et mitte koormata enda (ja teiste) haistmismeelt.

Mis on veel oluline?

Idamaades on jaotus „meeste” ja „naiste” lõhnadeks palju nõrgem kui Läänes. Roosi peetakse seal väga mehelikuks noodiks, samas kui puidused noodid võivad olla naiselikud. Ärge jätke suurepäraseid lõhnu proovimata ainult seetõttu, et pudelil on märgitud teile „vale” sugu.

Kuna araabia parfüümid on intensiivsed ja iseloomulikud, on nn blind buy riskantne. Otsige 2–5 ml näidiseid nii Eestist kui ka välismaistest e-poodidest – see on kõige soodsam viis oma lemmiku leidmiseks.

Araabia parfüümide pakendid meenutavad sageli kunstiteoseid – kuld, kristallid, samet. Siiski võib mõnikord lihtne ja tagasihoidlik pudel peita endas eriti luksuslikku lõhna.

Idamaades lõhnastavad naised sageli oma juukseid, sest need hoiavad aroomi hästi. Kuid otsese pihustamise asemel (alkohol kuivatab juukseid) on parem pihustada parfüümi juukseharjale ja seejärel juuksed läbi kammida.

Vedeliku värv araabia parfümeerias viitab sageli lõhna iseloomule: