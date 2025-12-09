Turvavöö kinnitamisest kõrvale hiilimiseks joonistatakse neid isegi särkidele

(Sisuturundus)

Politsei ja ERGO kindlustuse andmetest joonistub välja kurb muster – igal aastal panevad turvavööd kinnitamata jättes tuhanded sõitjad teadlikult ohtu nii ennast kui kaasreisijaid. Ainuüksi sellel aastal on politsei tabanud juba üle 2000 turvavööta reisija.

Pealtnäha 90ndatesse jäänud ükskõiksus ja ohutusnõuete ignoreerimine on politsei ja ERGO kindlustuse andmetel taas tugevalt päevakorda kerkinud. Tänavu augusti alguseks oli politsei tabanud 2092 inimest, kellel turvavöö oli nõuetekohaselt kinnitamata. 2024. aastal tuvastati kokku 3519 ja 2023. aastal 2633 juhtumit.

“Kui arvestada, et oleme 2025. aastaga alles poole peal, siis tänavune rikkumiste arv on lähenemas juba eelnevate aastate koguarvule,” lisas Tartu liiklussüütegude grupijuht Aare Sulg.

Arvestades kõiki väärtegusid alates 2023. aasta jaanuarist kuni 2025. aasta 27. juulini, on 86% kordadest turvavöö kinnitamata meessoost liiklejatel. Kõige rohkem on neid vanuses 30-64, naisrikkujaid on kõige rohkem tabatud vanuses 30-54.

Lisaks turvavöö kinnitamata jätmisele jõuab kindlustuse töölauale ka juhtumeid, kus juht on rihma kinnitanud, kuid teinud seda näiteks seljatagant. “Varasemalt on küll olnud turvavöö kinnitamata jätmisi, kuid viimatises raskete tagajärgedega sõiduauto ja bussi kokkupõrkes oli autojuhil rihm justnimelt seljatagant kinnitatud,” lisas ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Ohutusreegleid teadlikult ignoreerides on kindlustusel õigus õnnetuse korral kannatanu ka kahjurahast ilma jätta või seda vähendada. “Seadus annab meile õiguse vähendada kahjuhüvitist, kui kahju tekkis osaliselt kahjustatud isikust tulenevatel asjaoludel, seega kui inimene endast ei hooli, võiks mõelda, kuidas saavad hakkama inimesed, kes sinu ülalpidamist vajavad. Õnnetuse järgse trauma tõttu töölt koju jäädes, ei kata sellisel juhul kindlustushüvitis näiteks ka kogu saamata jäänud tulu,” selgitas Lepvalts.

Kõige sagedamini jäetakse Sule sõnul turvavöö kinnitamata lühikeste sõitude tegemisel, seda nii maapiirkonnas kui linnas. Teisena ei kinnita turvavööd alkoholijoobes juhid, kes otsustavad sõitma minna keelatud seisundis.

Sulg meenutas juhtumit, kus aastaid tagasi jäi vahele rekkajuht, kellel oli turvavöö joonistatud särgi peale ning särgi küljes oli isegi klõps, mis ühtis rekka juhiistme turvavöö kinnituskohaga. “Politseile vahelejäämise hetkel istus rekkajuht aga kõrvalistmel, mistõttu oli turvavöö justkui tagurpidi kinnitatud ja torkas patrullile silma,” lisas ta.

Turvavöö kasutamisel on vigastused väiksemad ja ellujäämise protsent tunduvalt suurem, kuid siinjuures paneb Sulg südamele, et turvavarustus toimib ja töötab ainult siis, kui see on ka nõuetekohaselt kinnitatud ja hooldatud.