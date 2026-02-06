Miks usaldatakse Eestis eraisikut rohkem kui ettevõtjat?

(Sisuturundus)

Eestis on täna Statistikaameti andmetel üle 150 000 majanduslikult aktiivse ettevõtte. Suur osa neist on väikesed ja keskmise suurusega tegijad, kes hoiavad meie majandust käigus. Ometi valitseb turul kummaline paradoks: kui sa lähed poodi eraisikuna, pakutakse sulle laias valikus järelmaksuvõimalusi peaaegu kõige ostmiseks. Aga kui soovid oma ettevõttele osta tööks vajalikku profivarustust, tekib tihti olukord, kus pead maksma arve kohe või mõnel paindlikumal juhul kuni 30 päeva jooksul.

See on klassikaline väikeettevõtja peavalu. Ühelt poolt piirab puudulik varustus kasvu, teiselt poolt võib aga suuremahuline ühekordne investeering halvata ettevõtte likviidsuse just siis, kui vaba raha kõige rohkem vaja on.

Miks kaupmehed juriidilistele isikutele pidurit tõmbavad?

Enamik kaupmehi eelistab müüa kaupa, mitte tegeleda maksegraafikute haldamisega. Kuna järelmaksu pakkujad on spetsialiseerunud peamiselt eraisikutele, muutub protsess ärikliendi puhul oluliselt keerulisemaks. Tihti peab ettevõte esitama mitmeid finantsaruandeid, sealhulgas bilansse ja majandusaasta aruandeid, mis teeb taotlusprotsessi ajamahukaks. Otsuse langetamine võib võtta päevi, kui mitte nädalaid, ning selle aja jooksul võib vajalik investeering jääda ootele.

Samal ajal on 2025. ja 2026. aasta majandusprognoosid toonud turule senisest rohkem ettevaatlikkust. Ebakindel majanduskeskkond sunnib tarnijaid hoolikamalt hindama oma kliente ja võimalikke riske, mistõttu kardetakse üha enam makseviivitusi. Selle tulemusena võib tarnijad piirata paindlikke makselahendusi või kehtestada rangemaid tingimusi. See võib tõmmata piduri peale just nendel hetkedel, kui ettevõtja vajab investeeringuteks kiirust ja paindlikkust.

Iga viies ettevõtja soovib paindlikke maksetingimusi

Numbrid näitavad selgelt, et paindlikkus on ettevõtjate jaoks üha olulisem. Uuringute ja turutrendide põhjal eelistab ligikaudu 80% ettevõtjatest võimalust jaotada suuremad kulutused ajas, selle asemel, et teha suuri ühekordseid väljaminekuid.

Peamised põhjused, miks ettevõtjad eelistavad järelmaksu :

Rahavoogude juhtimine: Miks maksta uue seadme eest 5000 eurot täna, kui see seade teenib selle raha tagasi alles järgmise 24 kuu jooksul?

Miks maksta uue seadme eest 5000 eurot täna, kui see seade teenib selle raha tagasi alles järgmise 24 kuu jooksul? Käibemaksu eelis: Ostes järelmaksuga oma ettevõttele, saad sisendkäibemaksu kohe tagasi küsida, kuigi maksad kauba eest osade kaupa. Eraisikuna ostes seda võimalust pole.

Ostes järelmaksuga oma ettevõttele, saad sisendkäibemaksu kohe tagasi küsida, kuigi maksad kauba eest osade kaupa. Eraisikuna ostes seda võimalust pole. Võimekus reageerida: Kui tekib kiire võimalus uus projekt vastu võtta, on sul vaba raha materjalide ja palga jaoks alles, sest tehnika on maksad sa enda valitud graafiku alusel.

Kokkuvõttes ei ole järelmaks ettevõtja jaoks lihtsalt makseviis, vaid kasulik lahendus, mis aitab teha läbimõeld investeeringuid ning toetada ettevõtte kasvu ka ebakindlamas majanduskeskkonnas.

Kuidas tasuda vajaliku kauba eest osamaksetena isegi kui kaupmees järelmaksu ei paku?

Paljud ettevõtjad on olnud olukorras, kus leitakse sobiva hinnaga ehitusmaterjalid või tööks vajalik varustus, kuid selgub, et müüja ei paku ettevõtetele mõeldud järelmaksu. Sellises olukorras võib tekkida õigustatud küsimus: kas tehing peab seetõttu katki jääma?

Tegelikult mitte. Selle mure lahendamiseks on Hoovi ettevõtte järelmaks , mis võimaldab tasuda osamaksetena ka siis, kui kaupmehel endal järelmaksu lahendust ei ole. Hoovi lähtub ettevõtja vajadustest ja pakub lahendust neile, kes soovivad teha investeeringuid paindlikumalt.

Protsess on lihtsam, kui esmapilgul tundub:

1. Vali kaup välja: Pole vahet, kas tegemist on e-poe või tavapärase kauplusega.

2. Võta pakkumine või arve: Küsi müüjalt oma ettevõtte nimele ettemaksuarve.

3. Laadi arve Hoovi lehele: Hoovi vaatab taotluse läbi ja tasub arve kaupmehele sinu eest.

4. Kasuta ja maksa osade kaupa: Sina saad vajalikud töövahendid kohe kätte ning hakkad tasuma vastavalt kokkulepitud graafikule, sarnaselt tavapärasele järelmaksule.

Kokkuvõtteks: nutikam finantsplaneerimine algab teadlikest valikutest