Eesti kaubanduse lõpp ei ole kaugel

Amazon avab Rootsi lao, kes vähegi meediat jälgib, on sellest juba teadlik. 2017 aasta lõpus oli sellest natukene juttu ja lubati aasta jooksul Stockholmi lähistele avada Põhja-Euroopat teenindav ladu teha.

Siini on vaikus. Kuni natukene googledada

Pealkiri on võibolla natukene ekstreemne, kuid tõenäoliselt muudab see kaubanduses nii mõndagi.

Vähemalt sedasi, nagu siiani on asjad toiminud, edasi minna ei saa.

Võib eeldada, et Stockholmi ladu hakkab teenindama ka Baltikumi ning tõsi, sama päeva toimetus on võibolla natukene liiast, kuid järgmine päev täiesti realistlik, seni kuni partnerid alt ei vea.

Õnneks transpordi valikuid on ning nii suure kliendi kui Amazon, usun on nii mõnigi nõus nahast välja pugema.

Iseenesest kellele veebist tellimine on tuttav, siis saab seda ka praegu juba teha ning üsna suur osa asju postitatakse eesti poole teele ilma vaevata.

Peamiselt põhjusega, et Amazon pakub nii mõneski sedavõrd konkurentsi võimelist hinda, millega Aliexpresski ei suuda konkureerida. Lisaks on näiteks Amazon.de Saksamaal, ning pole vaja läbi elada kogu tollikadalipu ning Amazon austab oma garantiid päris edukalt.

Mõned näited.

Leatherman Skeletool.

Tegu on ühe meie lemmiktööriistaga. Väike, kompaktne ja alati kaasas.

Palju funktsioone ei ole, kuid meie jaoks piisab: nuga, näpitsad ja kruvikeeraja.

Eestisse kätte 68€ eest.

Kõige soodsam, mis Eestist leidsin 99€

Sujuva videoliikumise jaoks vedelikpea statiivile

Eestis 140€

Amazonis 123.6.

Nii mõnigi kord müüakse ka vähekasutatud esemeid, mis tihti tulevad märksa soodsamad.

Professionaalne Stabilisaator Zhiyun Crane 2

Ilma Follow focus süsteemita maksab see eestis umbes 670€

Amazonist koju kätte alla 600€

Kuid lühidalt loodame, et Eesti kaupmehed on omale soki ja madratsi sisse ühtteist kogunud ning valmis oma ärimudeli üle vaatama, sest senised turundus ja müügimudelid kaua vee peal ei püsi.

Amazon otsib omale töötajaid Stockholmis 54le vabale positsioonile.

