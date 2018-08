Kodu targaks - soodsad seadmed nüüd kohe nutika kodu loomiseks

(Sisuturundus)

Gearbest on juba nelja-aastane ja sel puhul otsisime välja mõned targa kodu lahendused, millega võiksid oma kodu kindlaks ja mugavaks teha.

Tõeline tulevikulüliti näeb ulmeline välja, kumab pimedas ning on juhitav mobiiliäpiga. Saad mobiilist alati tulesid sisse-välja lülitada või programmeerida neid kindlal ajal sisse-välja lülituma.

Klaasist puutetundlik paneel on ka ise lüliti, nii et saad ka ilma mobiilita valguse tuppa.

Nutikas valgusti reageerib viibetele, pakub valgusmängu pidude jaoks ning on mugav igale poole kaasa võtta, kuna töötab akudelt.

Sisseehitatud güroskoop tajub "laterna" asendit ning sätib valgustust vastavalt sellele. Vasakule või paremale viibates saab valguse tooni muuta soojaks või külmaks. Tõstes kätt lambi kohal, muutub valgus heledamaks, langetades aga hämaramaks.

Poole meetri kauguselt tunneb Utorch ära ka muusika rütmi ning võib värvusmuusikat teha vastavalt sellele plinkides.

Varrega tolmuimejad on aina popimaks muutunud, sest nende akud kestavad juba üsna kaua - nii et jõuaksid ka suurema villa koristatud. Puppyoo masin on varustatud 2200 mAh akuga, töötab 35 minutit ja puhastab kuni 100 ruutmeetrit ühe laadimisega.

Nutikas massaažimasin vabastab arvuti taga või nutiseadmes küürutades tekkinud kaela- ja seljavaevustest. Masinal on kaheksa gruppi massaažipäid, autoadapter seinakontaktist eemal olles ja temperatuurihoidja. Temperatuuri, mida hoida, saad ise reguleerida.