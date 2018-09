Tahvelarvuti valimine oma huvide alusel

(Sisuturundus)

Otsid sa endale või oma lähedasele kingituseks tahvelarvutit? Kui sa pole kindel, milline võiks sobilik olla, aitab see artikkel leida seda õiget.

Tahvlite eelisteks on kaasaskantavus, kasutuslihtsus ja mugav ekraanisuurus. Seetõttu on neist mõnes saamas ka sülearvuti asendaja.

Aga kui valikuks läheb, siis see võtab silme ees kirjuks. Arvutite tootjaid on rohkem, kui telefonide tootjaid. Sellise valiku juures võib olla keeruline leida kõige paremini sobivat seadet.

Just seepärast on siin veidi tavapäratu juhend valiku lihtsustamiseks - mitte tehnoloogiliste aspektide alusel, vaid pigem selle alusel, mida sulle meeldiks uue tahvelarvutiga teha.

Kaup24.ee suur ja soodsa hinnaga nuhvlite valik on leitav sellelt lingilt.

Milleks sul seadet tarvis läheb?

Mõtle sellele, mille jaoks sa seda seadet vajad? Kui soovid sellega teha kõike nagu sülearvutigagi, on parim valik tõenäoliselt tegelik sülearvuti, mis toetab laia valikut seadmeid ja ühildub kõigi vajalike programmidega. Tahvelarvutiga näiteks fototöötlus kui täppistöö on üsna keeruline, ning eeldab suuremat ekraani, välist hiirt ja klaviatuuri lisaks.

Ent kui soovid seda üheks-kaheks kindlaks otstarbel, võib nuhvel olla hea valik.

Peamiselt Skype kõned

Kaugel viibivate lähedastega suhtlemiseks on nuhvel igati hea valik - muide, ka Jõhvi Haigla hooldusosakonda soetatud arvutite pilootprojektis on suure ekraaniga nutiseadmed testimisel. Err.ee link uudisele.

Skype kasutamine ei esita arvutile erinõudmisi, eelista lihtsalt rohkemate megapikslitega esikaameraga seadet.

Tahvelarvuti või e-luger raamatusõbrale

Kui sulle meeldib igal võimalusel lugeda ja otsid ainult selle jaoks eraldi seadet, siis tasuks kaaluda pigem mõne e-lugeri soetamist, sest e-lugerite ekraanid on teksti vaatamiseks silmasõbralikumad. Arvutite ekraanilt pika aja jooksul lugemine on mõnevõrra silmadele väsitavam.

Nuhvel igapäevaseks surfamiseks

Kui vajad internetti erinevates auskohtades ja sülearvuti kaasas kandmine on raske, siis netis surfamiseks, e-kirjade ja uudiste lugemiseks ning sotsiaalmeedia kasutamiseks, on n.ö. keskklassi tahvelarvutid nagu Samsung Galaxy Tab S2 sobiv valik.

Soovides kasutada ka ID kaarti ja kasutada vahel erinevaid programme, tasub vaadata Windows 10 operatsioonisüsteemiga tahvlite poole, sest Androidiga arvutid ei paku alati kõiki soovitud võimalusi, või vähemalt sama mugavalt.

Tablet fotoentusiastile

Kui sul on plaan arvutit kasutada mõne korralikuma pildi tegemiseks ning oma fotoalbumi hoidmiseks, siis esimeseks valiku kriteeriumiks saab olema selle kaamera kvaliteet.

Eelista rohkemate megapikslitega tahvlit, ning lisaboonuse annab kaamera stabilisaator. Photoworkout.com on koostanud nimekirja väga hea kaameraga nuhvlitest, mille esiotsas on populaarsematest seadmetest Apple ja Samsungi tooted.

Fotosõbra tablet sobib ka loodusesse minekuks, eelisteks sülearvutite ees on taas suurus ja aku kestvus. Sisemise 3G/4G modemiga on internet Eestis igal pool olemas.

Arvesta ka veidi suurema mahuga tahvelarvuti sisemise mälu või vajadusel lisamälukaardiga.

Et anda sulle mõningast aimu, kui palju pilte sa erineva mahuga seadme mällu salvestada saad, toome välja paar arvu:

8 GB mahutab umbes 1500 kvaliteetset fotot,

16 GB aga juba 4000 fotot,

32 GB lausa 9500 fotot,

64 GB umbes 20 tuhat kvaliteetset fotot, milleks peaks piisama ka pikal reisil tehtud tofotde jäädvustamiseks

Filmisõbrale laiekraaniga seade

Kui sinu eesmärk on seadet kasutada esmajoones videote ja filmide vaatamiseks, siis kaalu kindlasti mõne laiekraaniga seadme soetamist (16:10 või 16:9 suhtega). Vastasel korral jäävad filme vaadates ekraani äärtesse segavad mustad ribad.

Töömesilase tablet

Kui sa plaanid tahvelarvuti soetada töö tegemiseks, siis kõik oleneb sellest, milles see töö seisneb. Kui sinu töö seisneb enamuses tavapärastes tegevustes (e-mail, tekstide kirjutamine, tabelarvutus jne) siis see kõik on ka nuhvliga tehtav. Arvesta, et ekraanil tippimine erineb füüsilise klaviatuuri kasutusmugavusest oluliselt ja ei pruugi olla niivõrd mugav.

Kui sul aga on vaja teha mõnda spetsiifilisemat tööd, siis valiku aluseks peaks olema pigem vastava äpi olemasolu valitud seadme op. süsteemile.

Kui sa vajad aga tahvelarvuti mugavusi ja sülearvuti võimekust, siis pead oma valikusse lisama hübriidseadme - millel on küljes ka lihtsalt eemaldatav klaviatuur.

Mängurile võimsam tahvelarvuti

Kui sinu või sinu lähedase hobiks on Android süsteemile loodud arvutimängud, siis sa oled õnnega koos, sest võimsamad tablet'id on selle tegevuse jaoks justkui loodud. Peamiselt mängimiseks mõeldud tablet’it valides eelista võimsama protsessoriga seadmeid, ning populaarseimad mängud Androidile leiad Google Play'st.

Sellised on esmased soovitused, kui sa soovid seadet kasutada peamiselt ühel otstarbel. Lisaks eeltoodule võib valikukriteeriume lisada - näiteks aku kestvus, ekraani suurus ning resolutsioon ning kindlasti ka hind. Neid kriteeriume kombineerides leiad sa omale kindlasti sobiva seadme

Kaup24.ee - säästa aega ja raha, telli õige asi internetist!