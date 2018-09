Arvutimaailm sõidab Nordic Business Forumile, kus vestlevad Barack Obama ja Niklas Zennström

Helsingis toimub ilmselt Põhjamaade suurim ärifoorum Nordic Business Forum. Mida teeb seal tehnoloogiaportaal Arvutimaailm? Kui vaadata esinejaid ja teemasid, siis tundub, et äri on liikunud väga tehnoloogiakeskseks ja iga teine või kolmas teema on IT-teemaline. Muidugi tuleb siis kohale minna. Lisaks kulmineerub foorum neljapäeval USA ekspresidendi Barack Obama ja Skype´i looja Niklas Zennströmi kohtumisega. Võib arvata, et seal räägitakse ka ikka tehnoloogiast.

Otsisime päevakavast välja kõik olulised tehnoloogiateemad. Siin need on.

Täna, kolmapäeval polnud veel IT fookuses, kuid neljapäeval muud eriti ei leiagi:

10:00 Don Tapscott – Kuidas võita Interneti teisel ajastul? Meediateoreetik Don Tapscott toob äriinimestele vaate meedia, tehnoloogia ja äri kokkupuutealadelt. Ta on kirjutanud raamatu sellest, kuidas netiajastul nn massikoostöö on muutnud kõiki valdkondi, mida teame ja muudab veel rohkem tulevikus. 11:00 Andrew McAfee – Miks me endiselt alahindame tehisintellekti? Kui IT uudistes on tehisintellekt sage külaline, siis majandusväljaannetes seisab see kõik veel alles ees. Äri pannakse juhtima samuti erinevad robotid, on juba firmasid, kus juhatuse otsustesse on kaasatud virtuaalsed juhatuse liikmed, mida juhib tehisintellekt. MIT-i teadlane Andrew McAfee räägibki sellest lähemalt, mismoodi AI kõik varsti pea peale pöörab. 13:30 Niklas Zennström – vestlus tehisintellektist, tehnoloogiast ja muust. Skype´i kaaslooja (kes siis Eestis teda ei teaks tehnoloogiainimestest!) on nagu teisedki Skype´i autorid pisut mures tehisintellekti pärast. Aga juttu tuleb ka muust. 16:20 Modereeritud vestlus President Barack Obama ja Skype´i kaasasutaja Niklas Zennströmi vahel. See on päeva tipphetk kõigile tehnoloogiainimestele ja loodetavasti ka äriinimestele. USA 44. president on tuntud oma teadmiste, arutlemisoskuse ja väitlusvõime poolest. Tuleb huvitav dialoog.

Nordic Business Forum on välja müüdud. See toimub Helsingi messikeskuses ja sinna on mahutatud 7500 külalist. See toimub alles üheksandat korda, kuid on saavutanud väga suure mõju ja tunnustuse ärijuhtide hulgas. Ürituse missioon on lihtne: luua juhte, kes muudavad maailma. Vaata kokkuvõtvat isutekitajat eelmise aasta foorumist: