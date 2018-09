Mobiilisõbralikkus ning kasutusmugavus pankades

Pilt: webtexttool.com

(Sisuturundus)

Tänapäeval, mil iga minut on arvel, on suureks abimeheks mobiilipangad, mis lubavad sul igapäevased pangatoiminguid teha ajast ja kohast sõltumata. Nutikad mobiilid on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. See on ka põhjuseks, miks pangad peavad ajaga kaasas käimiseks järjest enam panustama oma mobiilisõbralike pankade loomisele ja uuendamisele.

See, et veebilehekülg kohanduks mugavalt mobiilivaatega, peaks olema iga kaasaegse ettevõtte nii öelda A&O. Sellest sammuke edasi on aga telefoniäpid. Hea meel on tõdeda, et mugavate mobiilirakenduste loomise teed on läinud nii suured ja tunnustatud, kui ka väikesed kiirlaene pakkuvad pangad. Järgnevalt teemegi ülevaate mõnede finantsasutuste mobiiliäppidest ja nende võimalustest.

Mobiilipank ja kiirlaenud

Esialgu võib tunduda, et mobiilipank ja kiirlaenud ei klapi justkui kokku. Kuid täna ei ole telefonipank enam vaid suuremate ettevõtete pärusmaa. Ka väiksemad finantsasutused ja laenupakkujad on üha enam kasutusele võtmas mugavaid mobiilirakendusi oma teenuste pakkumiseks ja klientidele nende võetud kohustuste haldamiseks. Nii on oma mobiilipangad näiteks Credit24-l ja BestCreditil.

Coop Panga mobiilipank

Coop Panga mobiilipank pakub mugavat võimalust teha kõiki igapäevaseid pangatoiminguid mobiiliäpis. Äpp on saadaval nii App Store'is (iOS) kui ka Google Play Store'is (Android). Rakendus on tasuta alla laaditav kõigile soovijatele.

Rakenduse abil saad ülevaate oma kontojäägist ja viimastest tehingutest, teostada makseid, hallata e-arveid ja pangakaarte ning jagada paari klikiga oma kontonumbrit (SMS, e-post, Skype, Messenger jne). Samuti kuvatakse sulle mobiilipangas kokkuvõte Coop poodides kogutud boonuspunktide kohta.

Swedbank mobiilipank

Swedbanki mobiilipank on saadaval nii iOS kui Android telefonidele. Rakenduses on palju erinevaid võimalusi, mis aga ei muuda selles orienteerumise keeruliseks. Ülevaatlik ja loogiline kasutajaliides võimaldab juba kohe alguses rakenduse tõrgeteta kasutamist ja vajaminevate toimingute ülesleidmist.

Mobiilipanga kasutamise muudab mugavaks ka see, et äpp jätab meelde viimasena kasutatud sisselogimise meetodi, sinu mobiilinumbri ja kasutajatunnuse. Sedasi on sul läbi Mobiil-ID indentifitseerides vaja sisestada vaid kood.

Pakutavatest toimingutest saad sa Swedbanki mobiilipangas teha mugavalt ülekandeid, tutvuda kontojäägiga, muuta pangakaardi limiiti, blokeerida ja taasavada pangakaarti ja palju muud.

Huvitavamatest funktsioonidest võiks esile tuua raha küsimise ja telefoniviipega arve tasumise.

Raha küsimine Swedbanki mobiiliäpi kaudu

See, esmapilgul ehk vähetähtis funktsioon, on tegelikult äärmiselt mugav lisavõimalus. Sedasi saad sa mugavalt ja kiirelt saata oma kontonumbri e-maili või SMS-i teel isegi ilma mobiilipanka sisse logimata. Juurde saad lisada ka soovitud summa ning selgituse. Mugav, kas pole? Jääb ära ka pisut piinlik hetk, kus peaksid peale sõbraga koos einestamist kodus panka logima, konto numbri kopeerima ja siis nö. võlgu olemise teema uuesti jutuks võtma ja selle info sõbrale edastama.

Mobiilsed viipemaksed

Swedbanki uusim funktsioon, mis on kättesaadav hetkel vaid Androidi seadmetele. Peale rakenduse aktiveerimist, saad järgmine kord poes kuni 150 eurose arve tasuda pelgalt mobiiltelefoni viipega. Turvalisust pakub asjaolu, et maksu ei saa sooritada, kui sa ei ole oma telefoni klahvilukku avanud.

SEB mobiilipank

Ka teine suurpank, SEB, pakub sulle võimalust oma teenuseid ja tooteid kasutada mobiiltelefonis. SEB mobiilipanga rakendus on kättesaadav nii iPhone’ile kui Androidile. Telefoniäpp võimaldab sul teha alla 30- eurose makse ilma lisakinnituseta, vaadata konto väljavõtet ja selle jääki, teha nii riigisiseseid kui rahvusvahelisi makseid ja muid levinuid toiminguid.

Ka SEB mobiilipank pakub nii öelda mugavat raha küsimise võimalust teiselt SEB mobiilipanga rakenduse kasutajalt. Samuti saada sa kiiresti kanda raha isikule, kelle kontaktid on sul telefoniraamatus olemas, ning kes samuti kasutab SEB mobiilipanga rakendust.

SEB ärikliendi internetipank telefonis

Ka äriklientidel on võimalus tarbida pangateenuseid läbi telefoni. Selleks tuleb mobiiliseadme veebilehitsejas avada aadress m.seb.ee. Sealt avaneb võimalus siseneda mobiiliseadme järgi kohalduva disainiga internetipanga täisversiooni, kus on kõik ärikliendi internetipanga funktsionaalsused.

LHV ja Luminori mobiilipank

Sarnaselt Swedbankile ja SEB’ le, on ka teistel suurematel pankadel oma mobiilirakendused. Loomulikult on ka neil esindatud kõik igapäevapanganduse toimingud. Nii saad sa vaadata ja muuta limiite, vajadusel kaarti blokeerida ja seda uuesti aktiveerida, maksta tagasi kasutatud krediidilimiiti, tutvuda kontojäägiga, sooritada riigisiseseid ja – väliseid makseid ja palju muud.

Kas mobiilipank on turvaline?

Kõige turvalisemaks loetakse mobiilipanga kasutamist Smart-ID abil. Kuid kui sa usaldad internetipanku, võid üsna julge südamega tarbida ka mobiilipankade teenuseid.

Erinevate pankade äpid on veidi erinevate kontrollfunktsioonidega, kuid maksimaalset turvalisust soovivad nad pakkuda kõik. Nii näiteks on Swedbanki Mobiilipangas võimalus sul ise seadistada, kas kontojäägi ja maksete tegemiseks peab sisse logima või mitte. Kõik muu, mis puudutab turvalisust, on sama nagu nende internetipangal.



Pilt: bridgepcrepair.com

Kokkuvõtteks

Klišeelikult öeldes - mobiilipangad on tulnud, et jääda. Kui praegu on mobiilipanga populaarseimaks tegevuseks oma kontojäägi kontrollimine, siis usutavasti õige pea muutub ka kogu arveldamine just nutitelefoni abil väga igapäevaseks.

Uuri kindlasti oma kodupangalt, milliseid võimalusi nende mobiilipank pakub ning kuidas saaksid selle abil oma igapäeva elu veelgi mugavamaks ja lihtsamaks muuta.