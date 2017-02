Smart ID jõuab teenustesse - see on teistmoodi, kui mobiil-ID

Sel nädalal võtavad esimesed e-teenused kasutusele SK ID Solutionsi uue elektroonilise identiteedi lahenduse Smart-ID, mis töötab enamlevinud nutiseadmetel, ei sõltu SIM-kaardist ning on kasutatav kõikjal maailmas. Esimeste hulgas võtavad Smart-ID kasutusele Starman, Tallinna Kaubamaja Grupp ja eKool.

SK ID Solutionsi (SK) loodud innovaatilise lahenduse Smart-ID mugavaks kasutamiseks on Androidi ja iOSi platvormidel töötav rakendus, mis ei vaja SIM-kaarti ega kaardilugejat. Smart-ID saab alla laadida App Store’ist ja Google Play poest ning selle kasutamiseks on vaja vaid internetiühendust. Smart-ID ei sõltu riigipiiridest ja on lahendusena kergesti kasutusele võetav kõikjal maailmas. See Eesti innovatsioon avab palju uusi võimalusi nii e-teenuste osutajatele kui ka kasutajatele.

„Oleme loonud kaasaegse elektroonilise identiteedi ehk eID lahenduse, mis ei sõltu SIM-kaardist ega nutiseadme operatsioonisüsteemist ning on samas väga turvaline. Mul on hea meel, et Smart-ID võtavad esimeste hulgas kasutusele Starman, Tallinna Kaubamaja Grupp ja eKool,“ ütles SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl ja lisas, et ka SK ID Solutionsi omanikud Swedbank, SEB Pank ja Telia Eesti on toetanud uue teenuse väljatöötamist.

„Üha enam Starmani kliente eelistavad klienditoele helistamise asemel suhtlust e-kanalis. Selle juures on kõige esimene samm teha kliendile võimalikult lihtsaks ja turvaliseks enda elektroonilise identiteedi kasutamine ehk lühidalt "sisselogimine". SK ID Solutions on tõestanud ennast usaldusväärse partnerina ning Starman soovib kindlasti aidata kaasa eID innovatsioonile. Meil on hea meel, et alates tänasest saab Starmani Iseteenindusse logida sisse kasutades Smart-ID lahendust,“ ütles Starmani arendusprojektide osakonna juht Martin Havik.

„Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab Selveri ja Kaubamaja e-poodides ning Partnerkaardi iseteeninduses ainult turvalisi autentimisviise ja meil on hea meel, et saime täna esimestena lisada veel ühe innovaatilise mobiilse autentimisviisi Smart-ID,“ ütles Tallinna Kaubamaja Grupi IT direktor Andreas Leznevsky.

Koolitööde AS juht Tanel Keres ütles, et eKool on kasutanud pikka aega SK ID Solutionsi pakutavaid võimalusi isikutuvastuseks ja on nendega väga rahul. Smart-ID uudne lahendus, mis ei sõltu SIM-kaardist, võimaldab turvalist eKooli kasutamist ka teistes nutiseadmetes kui ainult telefonis. Lisaks avab see täiesti uued võimalused isikutuvastuseks olukordades, kus on juurdepääs internetile, kuid puudub mobiiltelefoni levi või kui näiteks välismaal ei taheta mobiilioperaatorit kasutada.

Lisaks mainitud kolmele e-teenusele saab veebruari teises pooles Smart-ID toe ka uuenduskuuri läbinud digiallkirjastamise portaal DigiDoc.

Uue autentimisvahendi võtavad lähiajal kasutusele ka Swedbank, SEB Pank ja Telia Eesti.

Innovaatiline Smart-ID toimib lihtsal põhimõttel: kasutaja laadib Google Playst või App Store’ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta. Rohkem infot: www.smart-id.com.