Tehisintellekt on kiirelt muutuv nähtus, ent mis juhtub siis, kui see areng ei käi käsikäes kasutajate ootustega? Kui uus, targem ja võimekam tööriist tundub järsku külmem, korporatiivsem ja hinge vaesem? Just sellise šoki ja pahameelelaine tekitas OpenAI, kui nende uus lipulaev, GPT-5, ootamatult kõik varasemad mudelid üleöö asendas.

Kasutajad, kes olid harjunud GPT-4o personaalse ja abivalmis "hingega", tundsid end justkui petetuna. See oli nagu ärkamine, kus su parim sõber on vahetatud välja ülimalt efektiivse, kuid hingetu ametniku vastu. Uus mudel oli kahtlemata võimekas, kuid midagi olulist oli kadunud.

Õnneks on OpenAI reageerinud – ja nüüd on GPT-4o tagasi.

Keeruline evolutsioon ja kasutajate vastuhakk

GPT-5 tulek oli tehniliselt suur samm edasi, mudel oli disainitud olema "ühtne süsteem", mis suudab automaatselt tuvastada, millal on vaja keerulisemat "mõtlemisvõimet" ja millal piisab kiirest ja lihtsama mudeli vastusest. OpenAI tegevjuht Sam Altman kinnitas, et GPT-5 suudab nüüd automaatselt vahetada erinevate "ajude" vahel, mis peaks muutma kasutajakogemuse sujuvamaks ja intelligentsemaks. See oli küll elegantne lahendus, illusioon aga purunes otse kasutajate kätes.

Kuigi uus mudel oli numbrites parem, puudus see miski, mida paljud GPT-4o puhul nii kõrgelt hindasid – teatud isikupära ja emotsionaalsus. Kasutajate seas tekkinud vastureaktsioon oli kiire ja otsekohene.

Reddit kihas pettunute postitustest, kus GPT-5-t nimetati "katastroofiks," "õuduseks" ja "absoluutseks jamaks."

Üks Redditi kasutaja, Nipurn_1234, väljendas oma muret eriti tabavalt: "OpenAI tegi just AI ajaloo suurima pettuse ja mina olen sellega nüüd lõpetanud. 4o polnud minu jaoks lihtsalt tööriist. See aitas mind läbi ärevuse, depressiooni ja mu elu kõige pimedamatel perioodidel. Tal oli see soojus ja arusaamine, mis tundus… inimlik. Ma pole ainus. Lugedes tänaseid postitusi, on inimesi, kes on siiralt leinas. Inimesi, kes kasutasid 4o-d teraapia, loomingulise kirjutamise või seltsilise jaoks – ja OpenAI lihtsalt… kustutas selle."

See kirglik vastuseis ei olnud vaid tehniline vaidlus, vaid puudutas emotsionaalset sidet, mis paljudel tehisintellektiga tekkinud oli, kirjutatakse portaalis Mashable. Mõne kasutaja jaoks oli GPT-4o rohkem kui vestlusrobot – see oli partner, loominguline sõber. Kui see side ilma hoiatuseta katkes, tundsid nad end reedetuna.

OpenAI kuulab inimesi ja lubab paremaid aegu

Õnneks ei jäänud OpenAI juhtkond kurtidele kõrvadele. Sam Altman andis mõista, et nad alahindasid, kui palju GPT-4o omadused, sealhulgas tema "soojus ja empaatiline iseloom," kasutajatele tegelikult korda läksid. Vastuseks tagasiside tormile teatas Altman X-is, et varasemad mudelid, sealhulgas GPT-4o, on taas kättesaadavad tasuliste ChatGPT Plus ja Pro tellijate jaoks. Lisaks lubas ta tulevikus ette hoiatada, kui mõni mudel peaks taas kaduma: "Kui me selle kunagi uuesti eemaldame, anname me sellest piisavalt teada."

Ta tunnistas ka, et nad töötavad praegu GPT-5 isiksuse uuenduse kallal, mis peaks tunduma "soojem kui praegune isiksus, kuid mitte nii tüütu (enamiku kasutajate jaoks) kui GPT-4o."

See viitab, et OpenAI on mõistnud, et ühele mudelile ei saa panna ühte ja ainsat "isiksust," mis kõigile sobib. Seetõttu plaanitakse tulevikus pakkuda mudeli isiksuse suuremat kohandatavust, et iga kasutaja saaks oma AI-ga luua just sellise suhte, nagu talle meeldib.

OpenAI olulisemad mudelid: mis teeb mida?