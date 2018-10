Parimad nutitelefonid mängimiseks 2018 aastal

(Sisuturundus)

Mobiilne mängimine on eksiteerinud juba sellest ajast peale kui Microvision lasi välja enda esimese käes mängitava konsooli 1979 aastal, mis oli tehtud Milton Bradley poolt. Sellest ajas pealt on tulnud palju mobiilseid mängukonsoole, kus üks on olnud kuulsam kui teine. Näiteks on tulnud välja Game Boy, Nintendo DS, PSP, kuid kahjuks pole ükski neist suutnud tekitada sama tunnet, mille saab mängides kodukonsoolil või arvutil.

Isegi Nokia üritas siseneda mobiili mängude turule 2003 aastal N-Gage mängimiseks mõeldud telefoniga, aga telefon ei täitnud mängurite ootuseid. Enne seda kui hakkasid tulema välja uued Iphoned, ei olnud mobiiltelefonid veel valmis võistlema praeguste mängimiseks mõeldud konsoolidega.

Tänapäeval on mobiiltelefonide mängumaailmas pakkuda palju kõrge kvaliteediga mänge nagu Super Mario Run, Minecraft ja Pixel Gun 3D. Kuigi suurem osa nutitelefone on võimelised neid mänge jooksutama, ei olegi need ikkagi mõeldud mängimiseks ning ei ole piisavad mänguritele, kes kasutavad telefone mängimiseks.

Seda silmas pidades oleme kokku kogunud listi parimatest nutitelefonideks, mida saavad kasutada mängurid. Vahet pole, kas sa oled RPG mängud, online mängur, VR mängur või isegi kasiino mängija saidil nagu Olybet, see list aitab leida parima telefoni igale maitsele.

Razer

Üks üpriski uustulija, Razer, lasti turule 2017 novembris ja on alates sellest ajast saanud väga palju head tagasisidet. See telefon on disainitud pidades silmas mängureid ning on pühendatud just neile, et pakkuda parimat võimalust mänguritele telefonil mängimiseks.

Razeri telefonil on imetlusväärne 120 hZ 5.71 IPS LCD ekraan ning nad lubavad väga hästi sujuvat ning hästi reageerivat kogemust, mida varem pole nähtud. Nad mitte ei lubad ainult paremat graafikat, vaid ka kiiresti reageerivat telefoni, mis teeb mängukogemuse mitu korda paremaks.

Razeri protsessoriks on väga võimas Snapdragon 835 2.35 GHz ning sellel telefonil on ka imetlusväärne 8GB RAM-i ning Adreno 540 graafikaprotsessor. Kui need lisada veel väga mahukale 4000mAh akule, 64GB mälule ning ühele parimale kõlarile, mis mobiilile tehtud, siis on tegemist ühe väga vinge mänguritelefoniga.

Selliste näitajate telefon on võimalik endale soetada umbes 700 euro eest ning arvestades, et see on mänguritele mõeldud, siis see on igati hea summa.

Samsung Galaxy 8+



Foto: Samsung

Samsungi lipulaev Galaxy 8+ kombineerib ilusa disaini ja väga imetlusväärse võimekuse tänu millele see sobib perfektselt meie listi.

Jõudu annavad selle telefonile Samsung Exynos 8895 Octa või Qualcomm Snapdragon 835 protsessor ja Adreno 540 või Mali-G71 MP graafikaprotsessor. S8-l on on kuni 6GB RAM-i ning kuni 128GB mälu. Displei on imeline AMOLED mis toetab QHD+ resolutsiooni(2960 x 1440). Telefonil on ka 3,500 mAh aku, mis aitab kindlasti kaasa sellele, et saaks kauem mänge mängida.

Lisaks imelistele näitajatele, S8+-il on ka uuendatud mängude tööriistad ja mängu käivitaja, mida esitleti esimesena Galaxy 7-s, mis annab mängijatele parema mängimis kogemuse ning tänu sellele töötavad ka mängud palju paremini telefonil. Mängu tööriistad on sisse ehitatud telefoni ning käivituvad igakord kui mäng käivitada. Need tööriistad lubavad näiteks lülitada välja märguanded või annavad võimaluse salvestada oma ekraani ja isegi reaktsioone esikaamerast kui mängida mingit mängu.

OnePlus 5T



Foto: (CC) Maurizio Pesce

Üks parima hinnaga telefone on kindlasti OnePlus 5T , mis on kindlasti võrdväärne paljude kallimate telefonidega turul. Üks kiiremini kasvavaid ja tuntust saanud bränd Hiinast on saanud väga palju positiivset vastukaja nende eelmise mudeli eest, mis oli OnePlus 3 ja nad on suutnud uut telefoni teha veel paremaks eelmistest versioonidest.

Nemad kasutavad oma telefonis Snapdragon 835 SoC, mis on väga kiire ning neil on kombineeritud octa-core 2.45 GHz protsesor Adreno 540 graafikaprotsessoriga 8GB RAM-iga, et pakkuda ülekiiret kogemust. Kui lisada sellele veel 128 GB mälu ja 3300 mAh aku siis on tegemist 559 euro eest tegu väga hea mänguritelefoniga.

Oneplus pakub ka kasutajale rakendusi, mis aitavad mängimiskogemusele kaasa, mis sisaldab ka näiteks „Do Not Disturb“ režiimi, mis keelab kõikidel uuetel teadetel segada mängijat samal ajal kui ta mängib.