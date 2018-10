Äri- ja tavaklassi arvutid – kumba eelistada?

Foto: Shutterstock.com

Arvutid võtavad silme eest kirjuks? Kuigi turg on lai, saab valikut lihtsustada välistamise meetodil – liiga kallis, liiga suur jne. Pane kriteeriumid paika!

Kui juba uue arvuti ost käsil, siis sooviks võimalikult head eksemplari, kas pole? Tegelikult ei ole oluline soetada kõige paremat vaid hoopis kõige sobivamat Sinu vajadusi silmas pidades. Parima valiku tegemiseks tuleb kõigepealt läbi mõelda, mida arvutilt ootad, sest arvutid on niivõrd erinevate parameetritega. Suur või väike? Äri- või tavaklass? Soodsam või kallimast hinnaklassist?

Kuidas arvutid klassifitseeruvad, sellest kohe lähemalt.

Garantii annab kindlustunde

Kui äri- ja tavaklassi arvuteid võrrelda, siis esimene erinevus on loomulikult hind – äriklassi arvutid on üsna kallid, tavaklassi rüperaalid aga taskukohased ka õhukese rahakotiga tudengile.

Pikemas perspektiivis mõeldes on aga midagi veelgi olulisemat, garantiitingimused!

Kuna arvuti on siiski elektroonikaseade, siis on keeruline selle töökindlust prognoosida. Just seetõttu on oluline võimalikult pikk garantiiaeg, mis äriklassi arvutitel on lausa 3 aastat, kuid tavaklassi masinatel kõigest 1 aasta. Uuri ja võrdle erinevate arvutite garantiitingimusi 1a.ee nutipoes.

Vastupidavus algab korpusest

Hind ja kvaliteet käivad teadagi käsikäes ning kvaliteet maksab! Vastupidavus on just üks nendest märksõnadest, mis äri- ja tavaklassi arvuteid eristab:

Odavama klassi arvutite korpused on reeglina plastikust , mis kulub kiiresti, lisaks ei ole korpuse sees metallraami, mis hoiaks korpust paindumise eest. Kvaliteediga ei hiilga ka kuvari hinged, mis kipuvad kiirelt ära väsima;

, mis kulub kiiresti, lisaks ei ole korpuse sees metallraami, mis hoiaks korpust paindumise eest. Kvaliteediga ei hiilga ka kuvari hinged, mis kipuvad kiirelt ära väsima; Äriklassi sülearvutid on valmistatud tugevamatest materjalidest nagu alumiinium, titaan või karbon. Korpuse sees on ka tugevdatud raam, mis kaitseb õrnasid komponente põrutuste ja paindumise eest.

Hea ekraan tagab kvaliteetse pildi



Kui nüüd äri- ja tavaklassi arvuti ekraanikuva võrrelda, siis äriklassi kuuluval seadmel on see kindlasti teravam ja kontrastsem. Sülearvutite ekraanide puhul on neli peamist näitajat: mõõt, resolutsioon, pinnakate ja eredus.

Ekraan peaks olema valitud eelkõige sobiva suurusega ja vajadusele vastava resolutsiooniga. Liiga väiksele ja madala resolutsiooniga ekraanile ei pruugi info ära mahtuda, pilt võiks olla ka piisavalt hele ja terav. Oluline on ekraani pinnakate – matt kate vastupidiselt läikivale ei peegeldu ja seeläbi väsitab vähem silmi. Just seetõttu on äriklassi arvutite ekraanid reeglina matid, et tagada võimalikult hea kasutajamugavus.

Vastupidav aku on kokkuhoid

Arvuti, mille aku ei kesta, on pigem nuhtluseks, kas pole? Paraku iseloomustab soodsaid tavaklassi arvuteid nõrgavõitu aku, mis esiteks ei kesta ilma toiteta eriti pikalt ning teiseks on ka selle eluiga üsna lühike. Äriklassi arvutid on aga seevastu säästlikud tarbides vähem voolu – seetõttu kestab aku kauem ning kvaliteetsed komponendid tagavad ka pikema eluea.

Kokkuvõttes võibki öelda, et kvaliteetne aku on kokkuhoid – see tarbib vähem elektrienergiat ning kestab kaua!

Disain ei ole vähemtähtis