Inimesed on valmis kõigeks, et leida parimaid kampaaniaid, pakkumisi ning hindu. Abivahendina võetakse kasutusele nii erinevaid äppe, hinnavõrdluse veebilehti kui online foorumeid. Tulenevalt sellest, et tänapäeval on veebilehekülgi, mis erinevate toodete ja teenuste hindu võrdlevad, ülimalt palju, siis toome järgnevas artiklis välja mõned parimad internetileheküljed, mida nii Eestis kui maailmas hinnavõrdluseks kasutada võiksid.

Parimad hinnavõrdluse veebilehed

Artiklis käsitleme valdkondi seinast seina. Vaatame portaale, mida kasutada igapäevaste toodete võrdluseks ning arvustuste leidmiseks kui ka veebilehti mitte nii populaarsetest teenustest - näiteks online kasiinodest. Loe edasi ja saad teada, millised on Eesti parimad arvustuslehed.

Hinnavaatlus on Eesti suurimaks toodete hindade võrdlemise lehekülgi. Võrreldud on pea kõike. Alates sülearvutitest lõpetades näiteks näohooldus toodetega. Sobiva toote leidmiseks kasuta veebilehe vasakul asuvat menüüd ning saad mugavalt endale meeldiva välja valida. Vajutades konkreetse toote peale näed juba täpsemalt, mis antud asja hind erinevates poodides on.

Meie võrdlesime oma testi käigus näiteks Philips Sonicare DiamondClean hambaharja. Saime teada, et eksperimendi tegemise hetkel oli antud toode kõige odavam Digisalongis. Kõige kallim, aga Photo Pointis. Hinnavahe oli koguni 50€, mis pole mitte ühegi skaala järgi väike vahe.

Kui tead juba millise toote hindu sa võrrelda soovid, siis saad kasutada avalehel leitavat otsingut kuhu saad märksõna lahtrisse sisestada otsitava toote nime. Mugavamat asja pole olemas!

2. www.kasiinoboss.com

Meelelahutuse rubriigis, täpsemalt kaughasartmängu teenuseid pakkuvate ettevõtete võrdlemiseks sobib suurepäraselt kasiinoboss.com portaal. Välja tuuakse erinevate Eesti online kasiinode head ning halvad omadused ning kirjeldatakse detailselt lahti, mis neid üksteisest eristab ja mis tooteid pakutakse.

Lisaks sellele kajastab antud portaal Eesti litsentsi omavate hasartmängu operaatorite aktiivseid kampaaniaid ning boonuseid. Nii saad kindel olla, et sa ei maga ühtegi head pakkumist maha ning suudad õigeaegselt neid ära kasutada. Kui oled alles algaja, siis soovitame kasutada rubriiki "tervitusboonused", sest seal leiad kindlasti hea pakkumise, et selle huvitava meelelahutusviisiga algust teha.

3. www.arvustus.com

Kui soovid erinevate toodete või teenuste kohta saada reaalset kasutajate tagasisidet, siis parim lehekülg selleks on arvustus.com. Käesolevalt lehelt leiad kümneid tuhandeid arvustusi ning hinnanguid, mis on kirjutatud reaalsete kasutajate poolt, kes neid tooteid ise ka omavad või kasutanud on.

Arvustusi leiad põhimõtteliselt iga valdkonna kohta, mida ette oskad kujutada. Olemas on nii meelelahutus, digi, toidu ja joogi, sõidukite, tervise ja ilu, lastekaupade, kodu, puhkuse ning teenuste rubriik, mis kõik omakorda väiksemateks allühikuteks jagunevad.

Lisaks sellele, et leheküljel on kasutajate poolt kirjutatud arvustused on igat arvustuse toodet võimalik ka teistel kasutajatel hinnata. Nii võid kindel olla, et tegemist on ikka reaalse hinnanguga, mitte mõne veebipoe poolt kirjutatud reklaamtekstiga. Nagu ka eelnevalt mainitud veebilehtede puhul on ka sellel olemas veebi päises asuv mugav otsingufunktsioon.

See pole veel kõik. Käesoleval kodulehel saad arvustusi ka ise kirjutada. Kindlasti soovitame sul seda teha, sest nii panustad väärtuse loomises ka teistele. Kui ostsid hiljuti näiteks uue robottolmuimeja, siis ole hea ning anna sellest ka teistele teada läbi arvustuse antud veebilehel.

Nüüd, kui sul on käesolev artikkel läbi loetud, peaksid omama piisavalt infot, et adekvaatseid ostuotsuseid langetada ning mitte hinna ega kvaliteediga petta saada. Ainuke asi mida tegema pead on natukene uurimistööd ning ainuke ressurss, mida kulutada on vaja, on aeg.