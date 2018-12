Kolm head ideed, mida lastele jõuludeks kinkida 2018. aastal

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Jõulud on aeg, mil soovitakse oma lähedastele, eriti just lastele, valmistada palju rõõmu. Ja nõnda saabki jõuluvana kingikoti abil kodu taas uue kraamiga täidetud. Kuid kindlasti oled elamist koristades sageli mõelnud, et miks on majapidamises ometi nii palju asju? Kas ka lastele on üldse nõnda suurt hulka mängukanne ja vidinaid vaja? Kui neid on väga palju, ei paku lõpuks enam ükski neist huvi.

Läheneks õige sel aastal kuidagi teisiti – kingiks midagi sellist, millest saab rõõmu kogu pere. Sest mida vajab laps asjadest rohkem? Eks ikka isa ja ema tähelepanu ja mõnusasti koosveedetud aega, mis pakuks nalja ning naeru.

Paljude vidinate asemel üks hinnalisem

Mis oleks, kui seekord ei saaks laps jõuluvanalt kümmet väiksemat kinki, vaid ühe suure ja tõeliselt vägeva? Asja, mis pakuks talle tegevust pikaks ajaks ning mida oleks äge meisterdada näiteks koos õdede vendadega või isegi vanematega?

Üks niisugune toode on näiteks lego Boost Creative Toolbox.



Foto: 1a.ee

Mõtled nüüd, et taas järjekordne legokomplekt, milliseid on teil kodus juba kümneid? Pealegi veel üsna hinnaline.

Tegelikult on tegemist tõesti vahva asjaga, sest laps saab meisterdada omale rääkiva sõbra robot Vernie, kelle käitumist saab muuta ja huviga jälgida, milliseid näoilmeid ta teeb. Komplektis on ka mängualus, millel anda robotile lõbusaid ülesandeid. Ta liigub, keerutab ja lööb tantsu. Lisaks sellele teeb käega žeste ja lennutab nooli. Võimalusi on tõesti rohkesti.

Kui aga robotist saab isu täis, siis on võimalik sama komplekti ümber ehitada näiteks kitarriks, kass Frankie’ks, tööriistadega kulguriks või automaatkoosturiks. Eriti vahva on veel see, et neid kõiki saab juhtida tahvelarvuti rakenduse kaudu, kus on samas olemas ka ehitusjuhised. Kujutlusvõimel selle mänguasja puhul piire ei ole!

Koosveedetud aeg lauamängude seltsis

Jõuluajal on tavaliselt rohkem mahti veeta perega kvaliteetaega ja selleks, et muuta olemine vahvaks ning sisukaks, siis miks mitte poetada jõulumehe kingikotti üks tore lauamäng. Kas sinu peres on olemas juba moodne elektroonilise pangaga Monopoly? Või Scrabble eestikeelne sõnamäng?



Foto: 1a.ee

Miks mitte lahendada koos perega tõeline müsteerium, kus on palju kahtlusaluseid, kuid ainult üks mõrvar!

Lauamängud on tõesti hea viis, kuidas üheskoos toredasti aega veeta ja see on põhjus, miks niisugune kingitus võib palju rõõmu pakkuda ja pikaks ajaks meelde jääda. Olgu teie valik Monopoly, sõnamäng, detektiivimäng või midagi muud ägedat, tore koosolemine on igal juhul garanteeritud.

Kingime häid mälestusi ja tõelise jõulutunde

Kas oled mõelnud, mida lapsed jõuludest kõige rohkem mäletavad? Kas neile meenub arvukas hunnik mänguasju, mis pakub neile palju rõõmu ja unustamatuid elamusi?

Kindlasti on mõned kingid ja laste mängud meeldejäävamad kui teised, kuid eelkõige mäletavad lapsed (ja meie ise oma lapsepõlvest) piparkoogilõhna, vanaema tehtud jõulupraadi, peretraditsioone, üheskoos kuuse ehtimist, ootusärevust. Seega on kindlasti oluline pakkuda lastele häid mälestusi, sest just need teevad kooskõlas kingitustega jõuludest tõeliselt unustamatud pühad!

Lai valik jõulukingituseks sobivat leidub veebikaubamajas 1a.ee. Tee ostud kodust lahkumata ja veeda selle asemel koos perega aega!