Juhtmevabad ja mürasummutavad kõrvaklapid, mille saab kätte alla 35 euroga

(Sisuturundus)

Juhtmevabad kõrva käivad mürasummutavad klapid pole enam kättesaamatu luksustoode, vaid neid saavad kasutada kõik, kellel on Bluetoothiga seade. Siin on kaks alla 35 euro maksva toote soovitust koos kupongiga, millega veelgi soodsamalt sellised laadimiskapsliga kuularid kätte saada.

i10 TWS Mini Bluetooth Binaural Earbuds promopakkumine

i10 kõrvaklapid (hind 33,99 eurot, kui sisestad ostes kupongi Z441K22BSQ) on spetsiaalse laadimiskapsliga, mida omakorda saab laadida juhtmevabast laadijast. Seade kasutab uut energiasäästlikku Bluetooth 5.0 ühendust, klappide aku on 55 mAh (tööaeg 4 tundi), laadimiskapsel aga mitu korda mahukam - 500 mAh. Toetab ka käed-vabad seadmena kõnede vastuvõtmist ning on mürasummutusega. Toetab iOS-is klappide laadimise näitu ja ka mõnedes Androidiga seadmetes.

Kõrvaklappe saab juhtida puutetundlikult pinnalt vajutusega, muuhulgas saab 2 sekundit näppu peal hoides käivitada ka virtuaalsed assistendid telefonis, millele läbi klappide häälkäsklusi anda.

i9X TWS Business Bluetooth Earphone Wireless Stereo Binaural Sports Earbuds

i9X juhtmevabad kõrvasisesed klapid (hind 26,33 eurot, kupongiga BU9U36U9KV veel soodsam) on nii ärikasutajale kui sportijale sobivad ning ülimalt odavad ka hetkel. Needki on Bluetooth 5.0 ühendusega, 400 mAh laadimiskapsliga ja mürasummutusega. Mikrofonist saab kõnedele vastata.

Akudelt kestavad need klapid 6-7 tundi, saab ühendada korraga kahe telefoniga ning on niiskuse- ja tolmukindlad.