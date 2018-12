Kuidas valida sobiv sülearvutikott

(Sisuturundus)

Sülearvutikotte on müügil igas suuruses ja igast materjalist. Paneme ritta mõned nüansid kõige sobivama arvutikoti valimisel, seekord lähtudes pigem praktilisest poolest kui stiilist. Jätame ilu vaataja enda silmadesse.

Mis eesmärgil on kotti tarvis?

Esmane mõttekoht on kindlasti koti kasutamise eesmärk. Võiksid hinnata valikus olevaid kotte järgmiste kriteeriumite alusel:

Kas kott on pidevalt ilmastiku meelevallas?

Kui sul on tarvis kotti, mida sa Eesti välitingimustes päevast-päeva kaasas kannad, siis pead kindlasti leidma variandi, millel on väga korralikud õmblused ning tihedad lukud. Tõenäoliselt sobib paremini isegi kott, mille esmane eesmärk ei ole ainult arvuti kandmine. Paljudel fotokottidel on sülearvutiosa.

Kui tihti kotti tarvis läheb?

See haakub ka eelmise küsimusega. Kui sa käid sülearvutiga väljas korda paar aastas, siis võivad läbi minna ka kõige soodsamad valikud, mis ei tundu väga töökindlad. Kuid väga vähese kasutamise korral siiski aastaid vastu peavad.

Kas ja kui palju lisavarustust või muud vajalikku kaasas kannad?

Siinkohal vaata üle, kas kotil on lisadeks olemas eraldi taskud või sahtlid. Kas sa saad näiteks sülearvuti eraldi sahtlisse paigutada ning dokumendid eraldi sahtlisse, et need ei kortsuks.

Kuidas ja kui kaua sa sülearvutikotti kannad?

Kui su sülearvuti on raskemat sorti ning sul on ka näiteks varuaku kaasas ning sul tuleks seda varustust peaaegu terve päeva ühel õlal kanda, siis ehk oleks hoopis mugavam valida kott, mida saab kanda nii õla- kui ka seljakotti?

Kui suur on sinu sülearvuti

See on nüüd küll üsna enesestmõistetav, et kõne alla ei tule kotid, mis on väiksemad kui sinu sülearvuti ekraani diagonaal. Samas ei ole mõistlik osta ka liiga suurt kotti, kuna siis ei ole arvuti selle sees turvaliselt kinni ning võib loksudes viga saada. Eriti veel, kui kotil ei ole spetsiaalset sahtlit või kinnitit.

Ehk siis vaata üle, mis suuruste vahemikule on antud kott mõeldud. Üle ühe tolli ei tohiks ümbrise suurus sinu arvuti mõõtudest erineda. Ei ühte- ega ka teistpidi.

Materjalid ja koostekvaliteet

Sinu vastused ja valikud eelmistele küsimustele määravad ka suuresti ära, millise koostekvaliteediga ning millistest materjalidest kott võiks olla.

Mida rohkem sa oma arvutikotti kasutad, seda vastupidavamast materjalist see ka olema peab. Näiteks nahk ja neopreen. Veid lahjem selles osas on nailon.

Vaata üle kindlasti ka koti õmblused, e-poes valides toote fotodelt. Kui need on kehva kvaliteediga (niidid ripendavad või õmblus jookseb õigest liinist mööda) siis võid kindel olla, et olenemata hinnast maksad sa sellise töö eest liiga palju.

Kui koti koostekvaliteet tundub peale vaadates kehva ja hind on ülimalt soodne, siis võid kindel olla, et nii see ka ongi.

Õlarihm

Enamus spetsiaalseid sülearvutikotte on disainitud ühel õlal kandmiseks. Selline tegumood annab ette, et õlarihm mängib valiku tegemisel suuremat rolli, kui esmapilgul tundub.

Õlapaela kvaliteedi määravad ära kaks asja - selle materjal ning pikkuse muudetavus. Materjal peab olema väga tugevast (kuid kergest) materjalist. Ning õlarihma pikkust peaksid saama muuta just endale sobivaks. Kui rihm jääb liiga pikk või lühike, siis pole koti kandmine sugugi mugav.

Lisaks on õlapaelal ka üks väga tähtis element - padjand. Kogu kandami raskus toetub just sellele rihma osale. Seega peaks see olema samuti muudetava asukohaga. Ei ole just mugav avastada, et rihm soonib seetõttu, et padjand on ennast mõnusalt sinu kõhu peale libistanud.Samuti peaks padjand olema rihmal muudetava asukohaga ning piisava ehk märgatava polstriga.

Kokkuvõttes võib öelda, et kaaludes eelolevaid mõtteid, leiad endale praktilise ja mugava sülearvutikoti.

Ning ära unusta ka stiili. Sul ei ole kohustust osta musta igapäevast tööhobust, kui sulle meeldivad ükssarvikud.

Illustreeriv foto - pexels.com.