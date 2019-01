Pole 4K kvaliteedis midagi vaadata? Siis on vaja 4K TV Boksi ja Android TV-d

(Sisuturundus)

See on tõsi, et 4K kanaleid meil veel niisama kaablist ei tule, kuid 4K sisu on juba internetiavarustes küllaga. Tuleb see vaid mugavalt kätte saada.

Android TV ongi üks võimalus lihtsalt oma 4K telerit tuunida, kui muud moodi on see (veel) liiga tülikas. Võta vaid mõnikümmend eurot maksev TV boks, ühenda korraliku HDMI kaabliga ja LAN kaabliga ning 4K-d saad Androidiäppidega nautida üsna mitmest kohast.

Üks võimalus on vaadata seda Youtube´ist. Otsi märksõnaga 4K.

Teine ja põnevam aga leida filme Netflixist, Google´i või Amazoni filmiteenusest. Väikese kuutasu eest saad kvaliteedi mugava kasutajaliidesega ekraanile.

Kolmas võimalus on KODI äpp - striimi oma isiklikust meediakeskusest või Blu-Ray mängijast või kasuta Exoduse sarnaseid laiendusmooduleid, et striimida otse torrenteist.

Siin on mitu praegu väga soodsat ja populaarset 4K võimekusega Android TV boksi:

Tegemist on ühtede enimmüüdud TV boksidega sel aastal. Sellepärast on hoogu juurde antud ka tavalisest madalama hinnaga.