Laiatarbe-isejuhtimisele samm lähemale: uuest Passatist saab esimene saadaval teise taseme autonoomse juhtimisega sõiduk

Volkswagenilt on avalikkuse ette jõudnud mudeliuuenduse läbinud kaheksanda generatsiooni Volkswagen Passat, mis demonstreerib Volkswageni viimase aja innovaatilisimaid juhiabisüsteeme koondavat IQ.DRIVE brändi. Näiteks teeb autonoomse juhtimise abisüsteemi kuuluv Travel Assist Passatist esimese Volkswageni tootevalikus oleva sõiduki, mis on võimeline pooleldi autonoomseks juhtimiseks (tase 2) läbi terve kiirusevahemiku (0-210 km/h).

Uuenenud Passati haardetundlik rool tuvastab juhi puudutuse, mis paneb toimima interaktiivse Travel Assist´i kasutajaliidese. Esimest korda on võetud kasutusele ka Emergency Steering Assist funktsioon, mis parandab ohutust ootamatutel ja vältimatutel manöövritel rakenduva pidurduse abil.

Lisaks on reahoidmisabiline Lane Assist optimeeritud uue multifunktsionaalse kaameraga. Valikuline lisavarustus nagu IQ.LIGHT ehk uued LED-matrix esituled parandavad samuti ohutust ja mugavust – tuled kasutavad esikaamera signaale, navigatsioonisüsteemi digitaalseid kaardiandmeid, GPS-signaale, roolinurka ning hetkelist kiirust, et suunata esitules 32 eraldi juhitavat LED-i vaid murdosa sekundi jooksul nii, et valgustus oleks optimaalne.

Passati multimeediasüsteemiks saab kolmanda generatsiooni Modular info- ja meelelahutussüsteem (MIB3), mille ühendusseadmesse integreeritud SIM-kaart võimaldab olla püsivalt võrgus. Lisaks pakub Modular (MIB3) täiustatud reaalajas toimivaid teenuseid - online muusikateenuseid, internetiraadiot, uuendatavaid veebirakendus ja sõiduki tulevasi pilvepõhiseid seadistusi.

Ostad Passati, pead võtma ka Samsungi

Nutitelefoniga (ühilduvad Samsungi mudelid) on võimalik ka Passati uksi avada ja mootorit käivitada ning selleks ei ole internetiühendus vajalik. Nutitelefon seadistatakse läbi We Connect rakenduse, mis autoriseeritakse sõiduki info- ja meelelahutussüsteemi Modular (MIB3) poolt. Selleks tuleb asetada oma nutitelefon sõiduki ukselingi juurde sõiduki avamiseks ning võtmevaba süsteem Keyless Access avab sõiduki. Mootori käivitamiseks paigaldatakse nutitelefon spetsiaalsesse laekasse, mille liides on Passati käigukangi ees. Mobiilset võtit on võimalik jagada ka pere ja sõpradega, kes saavad autovõtmena kasutada enda nutitelefoni.

Nagu ka varem, saab Passat GTE versiooni kasutada lühiajaliselt null-emissiooniga sõidukina, kuid uuenenud Passat GTE alustab 2019. mudeliaastat oluliselt suurema elektrilise sõiduulatusega. Nullemisiooniga on see masin võimeline läbima ligi 55 kilomeetrit (WLTP katsemenetlustega mõõdetuna, mis on umbes 70 kilomeetrit NEDC mõõdistuste järgi). Samal ajal, kombineerides elektri- ja turbomootorit (160 kW / 218 hj), saab läbida mugavalt ja turvaliselt ka pikki vahemaid. Passat GTE vastab juba täna Euro 6d heitenormidele, mida hakatakse uutele sõidukitele rakendama aastast 2021.

Värskenduse on läbinud ka Passati välimus – esi ja taga kaitserauad, iluvõre ja Passati logo, mis nüüd paikneb tagaosa keskel, on kõik saanud uue ilme. Ka uued LED esi-, päevasõidu-, udu- ja tagatuled annavad autole iseloomuliku välimuse. Passati värvivalikus on ka uued toonid nagu Lapiz Blue, Bottlegreen ja Sandgold. Lisaks täiendavad veljevalikut neli uue stiiliga 17-, 18- ja 19-tollist valuvelge.

Keskkonsoolis on uus avatud panipaik, kuhu saab lisavarustusena tellida juhtmevaba laadimise ning USB-C ühenduse. Digipaneelid salongis ja multimeediasüsteem ühtivad pimedas multifunktsionaalse rooli ja taustavalgusega, mis on seadistatav 30 eri värvitoonis.

Eesti eelmüük algab mais ning mudel jõuab turule selle aasta kolmandas kvartalis.