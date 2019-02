Kolm kodumajapidamises väga vajalikku asja: reisikäru, käsitolmuimeja ning 3D printer

(Sisuturundus)

Moodsas kodus on vaja uusi lahendusi. Mopp ja lapp pole ainukesed ning reisile minnes ei pea last kaenlas mööda lennujaamu vedama, sest selleks on olemas head abivahendid.

Gearbestil on praegu kolm pakkumist, mis aitaksid elu mugavamaks teha. Alustame neist kõige moodsamast - 3D printerist, millega saab vajadusel mõne katkiläinud plastmassjupi asendada või ise huvitavaid kunstilisi või praktilisi asju välja printida.

JGAURORA Magic on 3D printer, mis oskab ilma arvuti vahenduseta ka SD kaardilt G-code formaadist failist välja printida. DIY ehk tee-ise printer tuleb ise kokku panna, mis tähendab, et saad selle käigus põhjalikult tundma õppida, mismoodi sedasorti tehnoloogia töötab.

Printida saab kuni 220 x 220 x 250 mm tükke, tooraineks on 1,75 mm ABS plastik.

Praegu on erihinnaks ca 185 eurot kuni 3. märtsini, seega kiirusta.

Dibea universaalne tomuimeja on kaks-ühes koduabiline: kasutada saab käsitolmuimejana näiteks diivanitelt tolmu eemaldamiseks või pika varrega põrandalt. Kõik see käib juhtmevabalt.

LED valgustus aitab paremini näha, 2000 mAh aku kestab aga kuni 30 minutit. Sellest on küllalt, sest 250 W mootoriga ja 17 000 Pa imemisjõuga saab 120-ruutmeetrise toa kiirelt üle käia kümne minutiga.

Praegu maksab see mugav käsitolmuimeja 133 eurot.

Xiaomi reisikäru (160 eurot) on ideaalne lennukiga reisides - selle saab kokku pakkida nii pisikeseks, et mahub vabalt käsipagasina kaasa võtta. Seega ei pea kärust hetkekski loobuma, ka ümberistumisel saab lennujaamas kasutada ning kohale jõudes on samuti käru kohe käepärast. Reisijutud.com testis seda eesti varakevadistes oludes ja jäi rahule. Loe arvustust siit.