Tänasest saab apteekri teenust kasutada video vahendusel ka kodust lahkumata

Apteekrilt nõu küsimiseks peab tavaliselt apteeki minema. Kuid mis saab siis, kui apteek on kaugel, juba kinni, tahaks midagi täpsemalt ja põhjalikumalt küsida? Benu apteek võttis kasutusele videokonsultatsiooni platvormi Minudoc, mis aitabki inimestel saada kiiret apteekri konsultatsiooni kliendile sobival ajal ja kohas.

Uus teenus aitab inimestel töölt või kodust lahkumata saada professionaalse apteekri nõu ravimite kasutamise, manustamise, toimeainete, võimalike kõrvalmõjude jms kohta. Lisaks saab tasuta apteekri teenuse raames küsida ravimite kohta täpsustavaid küsimusi või konsulteerida ilutoodete osas. “See hoiab kokku kliendi aega, väldib järjekorras seismist ning garanteerib personaalse ja ajaliselt sundimatu vestluse, mida muidu apteegis on ehk keeruline teostada. Nõu saab ka delikaatsete teemade osas, mida antud juhul klient ei ole sunnitud kõigi teiste kuuldes apteegijärjekorras arutama,” kirjeldas Benu apteegiteenuste arendusjuht Maria Otsa.

Minudoc OÜ juhatuse liikme Tarmo Pihli sõnul võetakse maailmas selline praktika apteekide poolt üha enam kasutusele ja virtuaalsed kliinikud on juba väga levinud, millega tõstetakse kuluefektiivsust ja tagatakse parem terviseabi kättesaadavus. “Kuna tegu on dünaamilise keskkonnaga, siis on antud kanali kaudu võimalik teha sadu tuhandeid visiite. Täna peab apteegi konsultatsiooniks aja broneerima, kuid me jälgime nõudluse dünaamikat ning piisava nõudluse olemasolul kaalume ka kohese nõustamise võimaluse pakkumist klientidele,” selgitas Pihl.

Apteekri tasuta nõustamisteenusele saab ligi nii www.benu.ee/minudoc kui ka www.minudoc.ee lehelt, kui valida seal apteekri teenus. Kodulehel tuleb külastajal end apteekri juures autentida, valida sobivaim vaba aeg ning kirjeldada küsimus, mille osas nõu soovitakse. Aja lähenedes tuleb kliendile meeldetuletus ja apteeker alustab kliendiga tekstilist chat’i või võivad vajadusel üle minna ka videokõnele.

Tõsisemate tervisemurede lahendamiseks on Minudoc´i veebinõustamise kaudu kättesaadavad ka perearstid, kes saavad ligi kliendi digiloole ning seeläbi pakkuda kvaliteetset ravinõu, samuti vajadusel pikendada retsepte. Perearstid aitavad palaviku, kurguvalu, köha, kõhuviiruse, peavalu või muude tervisemurede korral. Küsida saab ka analüüside vastuste selgitust ja nõu raviplaani osas. Perearsti nõustamine toimub ka õhtuti ja nädalavahetusel, mistõttu on nüüd võimalik retsepti pikendada või konsultatsiooni saada ka väljaspool tavapäraseid perearstide vastuvõtu aegasid.

Lisaks pakub Minudoc platvorm tervisenõustamist nii dermatoloogia, füsioteraapia, psühholoogia, pediaatria, emaduse, kõneravi, toitumisteraapia jt valdkondade osas.

Minudoc on Eesti suurim telemeditsiiniteenuse pakkuja, kelle platvormil tegutseb üle 40 pere-, eriarsti ning diplomeeritud tervisespetsialisti. See on meditsiiniteenuste Uber, mis võimaldab terviseabi saada sageli samal päeval, soodsa hinnaga ning kodust lahkumata. Kõik konsultatsioonid on isikustatud, mis võimaldab arstidel pääseda ligi klienti digiloole ning pakkuda informeeritud ja isikustatud nõu.