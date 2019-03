Eesti fintech startup Wallester katsetab Baltikumis ja Põhjamaades uut kontaktivaba kaardimakse kleebist

Eesti finantstehnoloogia iduettevõte Wallester AS alustas uudse puutevaba maksesüsteemi testimisega. Visa kaardi tehnoloogial põhinev kontaktivaba maksevahend on kleebis, mida saab kleepida mistahes pinnale.

Ettevõtte eesmärk on pakkuda oma partnerite klientidele mugavaid ja kaasaegseid maksevõimalusi. Kaardiomanik saab maksevahendi kleepida näiteks telefoni tagakaanele ning kaupade ja teenuste eest tasuda lihtsalt telefoni makseterminali juures viibates. Kleepsuga uut kaarti saab kasutada kõigis Visa-sertifikaadiga kontaktivabades makseterminalides või online ostudel virtuaalkaardina.

Poodi või kohvikusse saab minna ilma rahakotita ja see pole probleem, sest telefoni tagakaanele on kleebitud maksekaardi kiip. Arvet tasudes peab vaid makseterminali kohal oma telefoni viipama. Turvalisus on tagatud samamoodi, nagu tavalistel pangakaartidelgi ja see sobuib nendele telefonidele, millel muud sisseehitatud viipekaardi võimalust pole.

Wallesteri partneriteks kontaktivaba makse turvalisuse tagamisel on maailma suurimad finantstehnoloogia ettevõtted. Kontaktivaba maksemeetodi toeks on kaasatud Worldline, mis pakub turvalist maksete ja ülekannete protsessi ning tagab teenuste sujuvuse. Heaks näiteks on Visa Gateway – pettuste ja vaidlustuste haldussüsteem oma kaardikäitluse lahendusega.

"Meil on rõõm käivitada kontaktivaba maksevahendina Visa kaardi kleebis oma teenuste platvormil," ütles Wallesteri juhatuse esimees Ahto Pärl. "Usume, et digitaalsete maksete tehnoloogia jätkab turu kujundamist ning hakkab tulevikus maksevahendite seas domineerima. Juba praegu on see Euroopas eelistatuim makseviis. Kasutame oma platvormi, et aktiivselt testida uut väikest (SIM-kaardi suurust) kontaktivaba makseviisi ja uuenduslikku turvalisuse tehnoloogiat, nagu näiteks Visa Token Service (VTS), mis on kasutatav Apple Pay’ga."