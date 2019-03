Asus Vivobook 15 - tõeline Harju keskmine

Oodates ligi 1600-eurost Asuse imelist sülearvutit, millel hiire puuteplaadi asemel puutetundlik ekraan Windowsi omaette aknakesega, saabus ootamatult testilauale hoopis üks täiesti tavaline Vivobook, mida Ultrabookide asemel hoopis rohkem inimesi ostab.

Asus Vivobook 15, täpsema mudelinimetusega X512UA ei torka tõesti eriti millegi erakordsega silma. Ei positiivses ega ka negatiivses mõttes.

Vivobook on massivne ja suurem, kui tavalised õhukesed Ultrabookid, kuid mitte märgatavalt raskem ja suurem. Kui tahad suurt, 15-tollist ekraani, kuid siiski mõistliku suurusega korpust, siis see Vivobook X512U peaks olema just õige mudel, mis su vana 15-tollise arvuti välja vahetab. See on üks väikseimatest 15-tollistest mudelitest ja üsna kerge ka – 1,7 kg. Kuigi võib-olla kergeimatest Ultrabookidest pea pool kilo raskem, annab see lisaks 88% ekraanisuhtega 15-tollisele ekraanile tavalise klaviatuuri kõrvale ka veidi väiksemate klahvidega numbriklaviatuuri, mis mõnede kasutajate jaoks on MUST HAVE (hädavajalik). Klahvid ise aga on mõnusalt pika käiguga ja ümarate nurkadega, kandilised. Võib-olla tundub, aga võib-olla harjumuse asi, aga näib, nagu natuke ehk isegi logiseks klahvid liiga palju külgedele, aga harjub siiski ära ja kirjutamist see ei sega.

Klahvide taustavalgustust ei paistnud sel mudelil olevat, hiireplaat on suur ja piisavalt tundlik, sametise kattega ja korpusega sama värvi.

Ekraani avanedes tõstetakse klaviatuur kergelt üles ekraanipoolsest servast. Ega see kalle väga suur just pole, nii et mingist ergonoomia paranemisest rääkida, aga Asus siiski reklaamib, et nii pidi olema mugavam. Ühtlasi tekitab see arvuti põhja alla suurema õhuvahe, et jahutus oleks efektiivsem.

Asuse mudelil on Inteli 8. põlvkonna Core i5 protsessor ja 8 GB mälu. Selline keskmine hea kontoriarvuti. SSD ketas on 256 GB suur. Ka hea keskmine tulemus. Ei mingit probleemi, samas ka ei midagi ekstreemselt head.

Külgedelt leiab kolm USB pesa ja ühe Type-C. See üks Type-C on 3.1. Loetleme kõik üles:

1 x COMBO audio jack

1 x Type-A USB 3.1 (Gen 1)

1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

2 x USB 2.0 port(s)

1 x HDMI

1 x micro SD card

Ekraan on Full HD ja matt.

Mõned mudelid on hiireplaadi nurgas asuva sõrmejäljelugejaga ja kahe salvestusmahuga (SSD + HDD), kuid meie mudel on lihtsam (ja odavam). See on ka nii uus mudel, et müügipakkumisi ei paistnud testimise alguses kuskil olevat, nüüd juba on.

Uuenenud on ka sülerite laadimine. Nii ka Vivobook 15-l on kiirlaadimine, mis saavutab 60% 49 minutiga. Aku tööaega tuli keskmiselt 5 tundi ja 15 minutit, mis pole väga muljetavaldav.

Sonicmasteri tuunitud heli on vali ja selge, süleri kohta väga hea.

Mida kokkuvõtteks öelda?

Palju polegi midagi öelda. See masin tuli ise meie juurde testimisse ja ega muidu ei olekski osanud seda küsida, sest midagi säravalt uut selles pole. Ikkagi keskmine korralik tööloom, mis oma arvutit uuendavale inimesele sobiks kindlasti üheks valikuks, sest uute masinatega saad nüüd sama ekraanisuurusega väiksema (ja kergema) korpuse, võimsama sisu ja võib-olla mõne moodsama pordi ka lisaks. Kui muud erilist ei taha, siis võta see arvuti, peaasi, kui saad kuskilt kätte piisavalt soodsa hinnaga.

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Asus Vivobook

Hind: 700 eurot (Euronics)

Protsessor: Intel Core i5-8250U

Graafikakaart: Intel UHD Graphics 620

Mälu: 8 GB RAM, 256 GB SSD

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Home 64bit

WiFi

Bluetooth

USB-C

Aku 5+ tundi