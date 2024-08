Telia pani kokku suure edetabeli esimese poolaasta kõige popimate nutikellade, telefonide, tahvlite, telerite ja sülerite müügitulemuste kohta.

Telia kaubamüügi valdkonna juhi Laura Kuusiku sõnul leidus erinevate tootekategooriate esikümnetes nii üllatusi kui ka ootuspäraseid tulemusi. Samas on tema kinnitusel näha, et erinevaid nutiseadmeid ostes – olgu selleks siis telefonid või arvutid, on tarbijad hakanud tegema valikuid, mida varem ehk nii palju ei tehtud.

“On näha, et telefone kasutatakse kauem ega vahetada enam nii kiiresti uuema seadme vastu välja kui varem. Ühest küljest näitab see teadlikkuse kasvu, teisalt peegeldab aga majanduslikult veelgi põhjalikumalt läbi mõeldud ostuotsuseid,” märkis Kuusik.

Kuusiku sõnul sõltuvad erinevate seadmete müüginumbrid ja müügiedu täna paljuski käimasolevatest kampaaniatest, mistõttu võib edetabelitest leida nii üllatajaid kui ka sealt välja jäänud seadmeid. „Samuti peab arvestama, et kõiki täna müügil olevaid seadmeid ei olnud müügil veel näiteks aasta alguses ning seetõttu pole osa seadmeid ka edetabelisse jõudnud,“ ütles Kuusik.

Nutikellade edetabel

Nutikellade seas kõneles aasta esimene pool pigem soodsate seadmete kasuks: müüginumbrite esikohalt leiame Xplora X6Play lastele mõeldud nutikella.

Enim kohti on esikümnes hõivanud aga Samsungi mudelid, mis haarasid endale koguni kuus positsiooni. Populaarseimaks kujunes Galaxy Watch 6, aga omajagu osteti ka pikemalt turul olnud Galaxy Watch 5 Pro ja Galaxy Watch 4 mudeleid.

Ehkki Apple´i nutikellad on aastaid olnud väga kõrgelt hinnatud, mahtus esimesel poolaastal rahva lemmikute sekka vaid Apple Watchi SE mudel – kahest variandist veidi enam osteti LTE ehk mobiilse andmeside toega varianti, aga parajal hulgal leidus ka soodsama variandi fänne.

Nutikellade TOP

(I poolaasta 2024)

Xplora X6Play LTE laste nutikell Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE Samsung Galaxy Watch 6 LTE Apple Watch SE (2023) GPS + LTE Xplora XGO3 LTE lastekell Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE Samsung Galaxy 4 LTE Apple Watch SE (2023) GPS Samsung Galaxy Watch 6 BT

Telefonide edetabel

Nutitelefonide seas tegid ootuspäraselt puhta töö Samsung ja Apple. Esikohale platseerus soodsate seadmete klassi kuuluv Samsung Galaxy A15, mille valimist toetas ka Telia kampaania – ühe seadme ostmisega sai teise kauba peale.

Apple iPhone’ide valimissagedus näitab seadmete aegumatust: ehkki enim valiti värskeima väljalaske ehk iPhone 15 erinevaid mudeleid (lisaks baasvariandile ka Pro’d ja Pro Maxi), on klientide seas endiselt hinnas ka juba aastate eest müüki paisatud iPhone 12 ja iPhone 13.

Samsungi tippmudelitest on koha esikümnes lunastanud vaid Galaxy S23, värskeim S24 ei ole aga veel klientide lemmikute sekka kerkinud. Hinna tõttu on populaarseim ikkagi taskukohasem A-seeria, eeskätt A54 ja A55 mudelitega.

Andmetest nähtub, et nutitelefoni valimismuster sõltub suuresti siiski brändist. Kui iPhone’ide puhul ollakse valmis välja käima rohkem raha, siis Samsungi puhul jälgitakse hinnataset terasemalt.

Nutitelefonide TOP 10

(I poolaasta 2024)

Samsung Galaxy A15 4/128GB iPhone 15 128GB iPhone 13 128GB iPhone 12 64GB Samsung Galaxy A54 5G 128GB iPhone 15 Pro 128GB Samsung Galaxy A55 5G 128GB Samsung Galaxy A35 5G 128GB Samsung S23 128GB iPhone 15 Pro Max 256GB

Sülearvutite edetabel

Sülearvutitest eelistasid Telia kliendid enim Apple’i omi. Esikoha võttis endale M2 kiibiga MacBook Air, mille kasuks räägivad kompaktsus ja brändi arvestades pigem taskukohane hind.

Esikümne teisest poolest leiame ka kõige soodsama Apple’i arvuti, juba aastaid turul olnud M1 kiibiga MacBook Airi. Kõrges hinnas on ka Apple’i tippmudel Macbook Pro M3 kiibiga versioonid.

Kahe mudeliga on esikümnes Dell, kelle puhul on kaubaks läinud äriklassi seadmed, ja ühega Lenovo. Mängurite valikusse kuulusid soodsamasse hinnaklassi kuuluvad MSI arvutid.

Sülearvutite TOP 10

(I poolaasta 2024)

Apple MacBook Air 13"/M2 Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 16" Dell Latitude 3540 Apple MacBook Pro 14'' M3 Pro Apple MacBook Pro 14'' M3 Dell Latitude 5440 14“ MSI GF63 12UC 15.6" Apple MacBook Air 13,3"/M1 MSI GF63 Thin 11UC 15,6'' Lenovo ThinkPad T14 G4/14.0“

Tahvelarvutite edetabel

Tahvelarvutite edetabeli on täielikult vallutanud Samsung oma A-seeria tahvelarvutitega, mis on usaldusväärsed, piisavalt võimekad ning taskukohase hinnatasemega. Nende kõrval on koha sisse võtnud Apple’i iPadid nii soodsama otsa tahvlite kui ka kallima Pro versiooniga.

Uue tulijana on nimekirjas Xiaomi Redmi Pad SE soodne tahvel. Ootuspäraselt koosneb nimekiri eelkõige soodsamatest tahvelarvutitest, kuid mitmed seadmed edetabelis on siiski kallimad ja võimekamad, mis näitab, et tahvelarvuteid ostetakse mitte ainult mänguasjaks lapsele, vaid ka muudeks tähtsateks toiminguteks.

Tahvelarvutite TOP 10

(I poolaasta 2024)

Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 128GB 5G Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64GB WiFi Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 64GB LTE Samsung Galaxy Tab Active 3 64GB 4G+Wifi Apple iPad 10.2 (9.gen,2021) 64GB Wi-Fi Apple iPad 10.9 (10.gen,2022) Wi-Fi + 5G 64GB, Xiaomi Redmi Pad SE 4/128GB Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB 5G Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 128GB 5G Apple iPad Pro 11 (4.gen,2022) Wi-Fi + 5G 128GB

Nutitelerite edetabel

Teleritest eelistatakse samuti pigem odavaid mudeleid: tabelitippu kuuluvad Xiaomi ja Samsungi tooted ongi kummagi brändi kõige soodsamate mudelite erinevad suurused.

Samsung on esikümnesse mahutanud ka ühe innovaatilisema lahenduse – The Freestyle projektor-teleri leiame koguni neljandalt kohalt. Projektor-lahenduse populaarsus on viimasel ajal jõuliselt kasvanud.

Telerite TOP 10

(I poolaasta 2024)