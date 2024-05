7. mail toimus Dubais Huawei innovaatilise tooteavalduse üritusel suurte uute kantavate, audio- ja nutikate kontoriseadmete väljakuulutamine, sealhulgas täiesti uue Huawei Watch Fit 3, ümber kujundatud ja täiustatud Huawei MateBook X Pro ning Huawei esimene tahvelarvuti uusima põlvkonna PaperMatte Displayga, milleks on Huawei MatePad 11.5"S. See oli ühtlasi esimene kord viimase paari aasta jooksul, mil korraldati rahvusvaheline sündmus sellises ulatuses, kus mitu toodet toodi korraga välja mitmel turul, pakkudes tarbijatele mitte ainult uuenduslikku riistvara, vaid ka isearendatud tarkvaralahendusi, nagu GoPainti tarkvara.

Watch Fit 3: moe, spordi ja tehnoloogia sulandumine

Täiesti uus Watch Fit 3 pärineb varasemate FIT mudelite klassikalisest kandilisest disainist, kuid on nüüd ruudukujuline ja väga sarnane Apple Watchile. Materjalid ja tootmisprotsessid, suhtlusdisain ning laienenud rihmade värvivalik kujutavad endast põhjalikku kvaliteeditaseme tõusu.

1,82-tolline kõrglahutusega AMOLED-ekraan pakub teravat visuaalset kogemust. Alumiiniumisulamist kellakorpusel on omapärane tekstuur. Õhuke, vaid 9,9 mm paksune kell kaalub vaid 26 grammi, seda pole randmel peaaegu üldse tunda, olles ühtlasi selle seeria kõige kergem ja õhem esindaja. Erinevate värvivalikute ja elava kasutajaliidesega, mis integreerib särava pöörleva krooni ehk pöördnupu, on see üsna tähelepanu äratav käekell.

Treeningu osas püüab Fit 3 olla kasutaja randmel isiklik treener. Stay Fit rakendust on põhjalikult täiustatud. Selle toiduandmebaasi on laiendatud, et paremini katta 50 erinevat riiki ja piirkonda ning lisatud on uus toitumisanalüüsi funktsioon, mis aitab kasutajatel leida tasakaalu dieedi ja treeningu vahel ning kasutada teadust tervisliku kaalulanguse saavutamiseks. WATCH FIT 3 tähistab ka Smart Sportsi soovituse debüüti, mis soovitab kasutajatele teatud tüüpi treeninguid teatud kestuste jaoks, lähtudes nende harjumustest, ilmastikuoludest ja aktiivsuse rõngaste olekust, et julgustada kasutajaid arendama tervislikke harjumusi.

Mis puudutab tervise jälgimist, siis Watch Fit 3-l on HUAWEI TruSleep™4.0, mis parandab oluliselt eelmisi iteratsioone. TruSleep™4.0 hõlmab täielikumat füsioloogiliste näitajate valikut, selle une hinnangusüsteemi on parandatud ning pakutakse une mustrite tõlgendust ja kohandatud nõuandeid.

Lisaks võimaldab uus Sleep Breathing Awarenessi funktsioon kasutajatel magada paremini. Kellal on ka HuaweiTruSeen™ 5.5 tervise näitajate jälgimine, millel on 30% stabiilsem südame löögisageduse jälgimine. SpO2 liides on saanud ümberkujunduse ja kasutaja saab kontrollida oma praegust SpO2-d vaid 25 sekundiga.

Uus MateBook X Pro ja MatePad 11.5"S: täiustatud süler ja tahvel

Uusim versioon Huawei MateBook X Prost on korraga nii kerge kui võimas. Seade kaalub 980 grammi ja on vaid 13,5 mm paksune. See on teine sülearvuti, mis kaalub alla 1 kg, millel on Intel Core Ultra 9 protsessor. Huawei Shark Fin kuumuse hajutamise süsteem ja Super Turbo kohanduva jõudluse tehnoloogia tagavad parema jõudluse Lisaks sellele, et Huawei suutis muuta MateBook X Pro kergemaks, on ka sülearvuti sisekorraldus kompaktsem, mis toob kaasa märgatavaid eeliseid aku kasutusajale, kuumuse hajutamisele ja helile. Viimane Super Turbo versioon jaotab süsteemiressursse intelligentselt, võimaldades kasutajatel käivitada ja avada suuri faile kiiresti.

Huawei MatePad 11.5"S on esimene tootliku töö tahvelarvuti, millel on uue põlvkonna PaperMatte Display. Kuvasuhtega 3:2 (väga lähedane kuulsale "kuldsele lõikele"), värskendussagedus 144 Hz ja resolutsioon 2,8K. PaperMatte Display innovaatiline disain viib pinnapeegelduse alla 2% ja kõrvaldab 99% valguse häiretest, nii et hästi valgustatud siseruumides või isegi päikesevalguse käes saavad kasutajad mugavalt lugeda teksti või vaadata videosid. Tahvelarvutisse on eelinstallitud ka Notesi rakendus.

Kauaaegsed Notesi rakenduse kasutajad leiavad uusi lisandeid, näiteks Note Replay, mis võimaldab teha märkmeid koos koosoleku salvestamisega. Pärast seda saab puudutada märkust, et naasta vastava ajakohani helisalvestuses.

Huawei isearendatud maalimisrakendus on aga loomevahend kõigile maalijatele, Huawei tõi välja oma isearendatud GoPaint rakenduse.

See rakendus loodi koostöös Huawei laborite ja kaheksa valdkonna teadus- ja arendustiimidega, sealhulgas materjalide, füüsikalise optika ja graafika renderdamisega.

Huawei töötas ka koos tipptasemel kunstimeeskonnaga, et luua rakendus, millel on elavad ja realistlikud kirjutamise ja maalimise efektid. Sellega kaasneb üle 100 erineva virtuaalse pintsliga ja pioneeringuliste realistlike tekstuuridega, pakkudes kasutajatele realistlikke ja loomulikke lõuendeid, millele maalida. Tänu FangTian maalimismootorile toetab GoPaint suurt hulka kihte, madalat latentsust ja kõrget kaadrisagedust kasutaja pintslitõmmetele kiireks reageerimiseks. Kombineerituna Huawei tahvelarvutite võimsa jõudlusega pakub GoPaint autentset, professionaalset, nutikat ja kasutajasõbralikku maalimisrakendust, mis sobib nii algajatele kui ka proffidele.

Lisaks kuulutas Huawei välja juhtmevabad kõrvaklapid FreeBuds 6i, millel on täiustatud mürasummutus. Dubai üritus tõi esile ka MateBook 14 sülearvuti 2,8K OLED-ekraaniga, HUAWEI Watch GT 4, mis on nüüd saadaval rohelisena, ja HUAWEI WATCH 4 Pro Space Editioni, millel on uus kosmiline esteetika.