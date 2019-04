Tahad sooje ilmu tagasi? Nutikaalust võib abi olla

(Sisuturundus)

Kas teadsid, miks peale esimesi sooje ilmu jälle lund sadama hakkas ja kõledaks läks? Sest suvi nägi, milline on Eesti inimeste rannavorm ja otsustas ära minna :). Soojad ilmad tulevad varsti ehk tagasi, kuid rannavormi tagasitulekuks aitab nutikaal.

Kaalu jälgimine on vajalik kõigile - nii neile, kellel tõsine ülekaal, alakaal või üsna normaalne näitaja. Nutikaal aitab lisaks raskusele hinnata ka paljusid muid parameetreid, mis terviseriskidele viitavad.

icomon FG263ULB (hind praegu 36 eurot) on tark kaal, mis varustatud täpse mõõteanduri ja kaldeanduriga, kaetud 6 mm tugevdatud klaasiga ja on vaid 18 mm paksune. Ühendus käib üle Bluetoothi nii Androidiga kui iOS-iga telefonidega, oma kaalu ja keha oleku jälgimiseks on olemas terviseäpp Fitdays.

Mõõdetakse keha rasvasisaldust, veesisaldust, lihaste hulka, proteiinihulka, kondimassi, skaala toetab ka beebide täpset kaalumist ja täiskasvanu maksimumkaal võib olla kuni 180 kg.

Patareide pärast muretsema ei pea, sest seade on üle USB laaditav ja varustatud 200 mAh akuga.

Kaalule annab lisavõimalusi mobiiliäpp, mis soovitab treeninguid vastavalt sinu mõõtetulemustele: nii saad kaalu ja äpi abiga alustada oma näitajate normi viimist, kuigi liigutama ja õigesti sööma pead muidugi ise.

Nutikaal on kasutatav kogu pere jaoks - igaüks saab lisada sinna oma kasutaja ning jälgida enda näitajaid. Kokku saab lisada kuni 24 kasutajagruppi.

Lisaks kaalumisele võid kasutada seda seadet ka näiteks vannitoa termomeetrina, sest "puhkeolekus" näitab kaal temperatuuri.