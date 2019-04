Juba ühe robotkoera tänaval nägemine on paljudele hirmu nahka ajanud, aga mis juhtuks siis, kui need Boston Dynamicsi neljajalgsed masinad tuleksid vastu karjana? Ja sünkroonis tegutsedes? Efekt on ilmselt sama hirmutav kui esimeste tankide nägemine Esimese Maailmasõja lahinguväljal.

Robotite ühine jõud on suur, nad suudavad karjas koordineeritult tegutsedes isegi veoauto paigalt nihutada.