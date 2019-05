Viimase MacBook arvuti ülevaade – disain, uued võimalused

Foto: Shutterstock.com

Apple on värskendanud oma populaarset MacBook Air sülearvutit luues sellele uue, väiksema ja õhukesema disaini. Ja mitte ainult – kvaliteetne sülearvuti on varustatud uue põlvkonna Intel Core i5 Amber Lake protsessoriga, sellel on kuni 16 GB RAM-i ehk mälu, sõrmejäljeandur, kõrgema eraldusvõimega ekraan ja palju muud.

MacBook Air – kergem, kaunim, kiirem!

Kindlasti ei saa uut MacBooki nimetada lihtsalt järjekordseks mudeliks, mis on turule toodud. Peab tõdema, et selle sülearvuti puhul on tõesti tegemist väga hea seadmega, mis pakub erinevaid võimalusi kõikidele kasutajatele.

Enneolematu kergus, kaunis disain ja keskkonnasõbralikkus

Võimas ja funktsionaalne arvuti on õhuke ja kauni disainiga. Seda on hõlbus kõikjale kaasa võtta, sest tegemist on pisikese 13.3 tollise ekraaniga, mõõtmetelt 30.41 x 21.24 x 1.56 cm ja kaalub kõigest 1,25 kg.

Valikus on kolme värvi korpuseid, et igaüks leiaks endale meelepärase:

Space Grey – klassikaline hall;

Silver – traditsiooniline hõbe;

Gold – elegantne kuldne.

Lisaks on 2018. aasta mudeli puhul tegemist kõige „rohelisema“ Maciga, mis eales tehtud, sest selle korpus on valmistatud 100% taaskasutatavast alumiiniumist.

Kasutajasõbralik

Erinevalt oma eelkäijast on uuele MacBook Air sülearvutile paigaldatud vasakpoolsesse serva kaks Thunderbolt 3 (USB-C) liidest (3.5 mm), mida saab kasutada laadimiseks kui ka ühendamiseks teiste väliste seadmetega nagu näiteks kõvaketas, kaamera jt. Tänu Thunderbolt liidestele saab arvutiga ühendada ka 4K ekraani, mis võimaldab ühekorraga mitmel ekraanil töötada. Lisaks pakub USB-C andmeedastust kuni 40 Gb/sekundis, mis on kaks korda kiirem kui eelmise põlvkonna mudelil.

Juhtmevaba Bluetooth 4.2 tehnoloogiaga saab kiirelt ühendust erinevate nutiseadmetega ilma, et peaks aega kulutama ja vaeva nägema juhtmetega ühendamisele. Sülearvuti ümberkujundatud viimase generatsiooni LED-taustvalgustusega klaviatuur tagab aga töötamisel stabiilsuse, mugavuse ja võimaldab seda kasutada ka vähese valgusega ruumis.

Turvaline sõrmejäljelugeja

MacBook on täidetud paljude võimalustega. Tänu sõrmejäljelugejale ehk Touch ID-le on sülearvutit võimalik jagada ka teiste pereliikmetega. Lihtne, kiire ja eeskätt turvaline sisselogimine pakub valikut salvestada kuni kolm erinevat sõrmejälge ja seega saab luua arvutile kolm erinevat kasutajat.

Mis peamine, tänu Touch ID-le on teie isiklik teave alati kaitstud. Seda ka online-ostude puhul. Tuleb vaid meeles pidada, et tasumisel valida Apple Pay, mille kaudu toimub automaatne arveldusteabe sisestus.

Lisaks sõrmejäljelugejale on arvutile paigaldatud T2 Security Chip ehk turvalisuse kiip, mis muudab Maci veelgi kaitstumaks. Arvutis kõlav tuttav hääl Hey Siri on alati teile abiks ja valmis rakendusi avama, dokumente otsima, muusikat mängima ning küsimustele vastama.

Võimas sisu ja hea akukestvus

…kõik see on mahutatud ülimalt peenesse ja õhukesse korpusesse.

Uue põlvkonna 256 GB SSD kõvaketas pakub küllaldaselt ruumi dokumentide, fotode ja videote salvestamiseks. Ketta ehituses on kasutatud flash-mälu, mis on kiirem ja võimsam kui kunagi varem. Lisaks töötab see väga vaikselt, võib öelda et praktiliselt hääletult, tarbides samal ajal ka vähem voolu.

Kuni 16 GB mäluga sülearvuti sobib hästi nii kodukasutajatele kui ka nõudlikumatele arvutisõpradele. Käivitades hõlpsalt korraga mitmeid erinevaid rakendusi, pakub see eelkõige kasutajamugavust.

Samas on 12 tundi arvutiga töötamise aeg piisav, et kõik vajalik tehtud saaks. Just nii kaua kestab sülearvuti liitium-ioon-polümeeraku (Li-Polymer).

Kokkuvõtlikult viib MacBook Air uus sülearvuti teid uuele tasemele. Hea hinnaga väga kerge, kiire, kasutajasõbraliku, turvalise ja kauni disainiga Macbooki leiate suurimast veebipoest 1a.ee.