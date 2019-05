Telia testis 5G võrgus oma TV teenust ja Sony Mobile’i 5G seadet

Eelmise aasta lõpus TalTechi ülikoolilinnakus avatud Telia Eesti 5G pilootvõrgus testiti nüüd Sony Mobile’i poolt valmistatud 5G seadet. Samuti toimus 5G võrgu toel Telia TV otsepildi edastamine.

Telia Eesti tehnoloogiajuht Kalle Arula tõdes, et kuna hetkel on 5G-d toetavate kliendiseadmete saadavus veel väike, oli Sony seadme (ehk 5G demotelefoni) puhul hea võimalus testida, kuidas uudse võrgu ja telefoni tehnoloogiad omavahel kokku töötavad.

„Kuigi kohus on hetkel 5G sageduslubade oksjoni Eestis peatanud, toimuvad meil 5G tehnoloogia vaates pidevalt erinevad testid ja arendused. Ühtlasi saime täiendava kinnituse sellele, et meie 5G võrk on sarnaste seadmete teenindamiseks valmis,“ ütles Arula.

Lisaks viib Telia enda 5G pilootvõrgus läbi televisiooniteenuse teste. „Oleme oma partneritelt saanud selle tarbeks 5G ruuterid, mis ühendatakse digiboksiga, et sel moel testida Telia TV teenuse edastamist üle 5G võrgu,“ lisas Arula.

Esimesed testid näitasid, et TV pildi edastamine üle 5G võrgu toimus laitmatult. Lisaks kõigele eelnevale tehti sel nädalal Telia 5G võrgu ja WNC poolt toodetud 5G ruuteri toel ka esimene VoWiFi kõne.

Telia avas koos partnerite Ericssoni ja TalTechiga oma esimese 5G pilootvõrgu TalTechi ülikoolilinnakus 2018. aasta detsembris. Eestis toimus siis teadaolevalt ka esimest korda 4K-formaadis telepildi edastamine üle 5G võrgu.