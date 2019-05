Planeet tuleb katta internetiga: järgmisel nädalal lendavad orbiidile esimesed SpaceX-i netisatelliidid

Google on proovinud seda õhupallidega, mõned firmad pakuvad kallist satelliiditaldrikutega püsiühendust juba praegu, kuid Elon Muski kosmosefirma SpaceX lubab kogu planeedi katta kiire internetiga ja alustab nädala pärast esimese kuuekümne sidesatelliidi väljalennutamist. Samasugust konstellatsiooni kogu maailma katva internetiga plaanib ka Amazon.

See on esimene kogu planeeti kattev internetivõrk, mille esimesed katsesatelliidid startisid juba veebruaris 2018. Eile startima pidanud esimene rakett kuuekümne sidesatelliidiga jäi siiski veel nädalaks ajaks maa peale, kuid peaks maikuus siiski esimesed sidepidamisvahendid orbiidile lennutama. Kokku peaks olema vaja minimaalselt 800 sidesatelliiti, et katta ühtlaselt kogu maa, kaugemas tulevikus ülikiire interneti jaoks aga peaks orbiidile saatma 12 000 tehiskaaslast. Seadmed võtavad koha sisse madalal orbiidil 550 km kõrgusel.

First 60 @SpaceX Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. pic.twitter.com/gZq8gHg9uK — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2019

Süsteemi väljaehitamine läheb küll maksma miljardeid, aga lõppkokkuvõttes loodab Musk pakkuda piisavalt odavat, kiiret ja väikese viiteajaga internetti, mis ulatub igale poole maailmas ja mille hind lõpuks langeb ka tavatarbija jaoks talutavale tasemele.

Teoorias on SpaceX-i dokumentides tehtud arvestus, et ka 800 satelliidist piisab minimaalselt, et kiire Internet kõikjale Antarktikast põhjapooluseni viia. vastuvõtjaks peab olema umbes pitsakarbi suurune seade, millega saavutab viivituse 25-35 sekundit.