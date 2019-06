3 väga soodsat tehnoloogiavidinat, mida võiksid kohe vaadata, sest kogus on piiratud

(Sisuturundus)

Gearbest on pärast pühasid Hiinas meile kokku pannud kolm korralikku pakkumist, mida võiks vaadata ja kaaluda üsna kohe, sest kõik need pakkumised aeguvad mõne(kümne) tunniga. Praegu veel jagub.

1. YEELIGHT Meteorite LED Smart nutikas söögilauavalgusti

YEELIGHT´i nutikas laevalgusti (hind 90,50 eurot ehk -62%) on juhitav kõikvõimalike nutiplatvormide, virtuaalsete assistentide ja isegi vanamoodsalt seinalüliti kaudu, millel võib olla dimmeri ehk heleduse reguleerimise funktsioon. Valgus on hajutatud ja 280 valgusallikat annavad kokku 1800 luumenise heleduse, mida saab sujuvalt hämaramaks reguleerida või värvi muuta. Kasutusel on 14 läätse, mis annavad 60-kraadise valgustusnurga ja LED-id toetavad valguse soojust 2700K - 6500K. Soojast kollasest külma siniseni saab reguleerida sujuvalt ilma astmeteta.

Lampi on võimalik juhtida mobiiliäpiga, häälega ja seinalülitiga. Nutikodu platvormidest toetab YEELIGHT Xiaomi, Xiaoai, Speaker´i, Yeelighti enda, Amazon Alexa, Google Assistanti, IFTTT jt platvorme. Sobib söögituppa või söögilaua kohale kööki, tarbides energiat kuni 33 W. Nutitelefoniga käib ühendus üle WiFi 802.11 b/g/n standardi (2,4 GHz) või üle Bluetoothi (versioon 4.2).

2. Xiaomi Mi AirDots TWS Bluetoothiga kõrvaklapid

Need laadimiskapsliga kõrvasisesed Xiaomi kõrvaklapid (hind 36 eurot) on kiired: niipea, kui kapslist, mis ühtlasi ka oma suuremalt akult kõrvasiseseid kuulareid laeb, välja võtta, ühenduvad klapid üle Bluetoothi seadistatud seadmega (telefoni, tahvli või arvutiga) ja hakkavad kohe mängima. See on väga mugav näiteks mobiilikõnedele vastates - kui telefon heliseb, haarad kasvõi ühe klapi, paned kõrva ja saad kohe rääkida.

Ühenduseks on energiasäästlik Bluetooth 5.0 tehnoloogia, kõned on stereos, mürasummutuseks kasutatakse intelligentseid algoritme ja juhtida saab puutetundlikult pinnalt.

300 mAh laadimiskapsel annab 12 tundi tööaega.

3. Mürasummutavad suured kõrvaklapid: Alfawise JH-ANC804

Mürasummutavad kõrvaklapid on ideaalsed nii reisijale kui avatud kontoris töötajale, kuid need maksavad mõnikord terve varanduse. Alfawise´i kõrvapealsed klapid (hind 37,8 eurot) on praegu aga soodsad ja need teevad aktiivset mürasummutust. Aku kestab 16-20 tundi, vastata saab ka kõnedele. Lisaks on kaasas 3,5 mm pistikupessa sobiv audiokaabel, et kuulata edasi juba kaabliga, kui aku tühjaks saab.

Veel kõrvaklappe?

Jah, siin on neid kümneid ja kümneid praegu soodushinnaga. Tegemist on Feel Your Audio kampaaniaga, mille käigus peaksid leidma endale kas mõne tundmatu, aga paljulubava, või tuntud ja läbiproovitud bränditoote.