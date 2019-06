Tieto Estonia müügitulu kasvas 5,3% ning kasumimarginaal ligi 11%

Tehnoloogiaettevõtte Tieto Estonia 2018. aasta müügitulu kasvas 5,33% ning kasumimarginaal ligi 11% võrreldes 2017. aastaga. Müügitulu kasvas peamiselt Eestis pakutud teenuste kasvust, ekspordi müügitulu jäi aga samaks, moodustades 2/3 müügitulust.

Tieto Estonia tulemused paranesid: käive oli eelmisel majandusaastal 15,4 miljonit eurot ning kasum 1,66 miljonit eurot. 2017. aastal olid vastavad näitajad 14,6 miljonit ja kahjum 108 000 eurot. Eelmisel aastal andis Tieto Estonia tööd keskmiselt 300 spetsialistile, kellele arvestatud töötasu üldsumma koos sotsiaalmaksudega oli aruandeaastal kokku 9,64 miljonit eurot. Riiklike maksude tasumise järgi kuulub Tieto Estonia IT-sektori suurimate tööandjate hulka, tasudes kvartalis üle 1 miljoni euro riigikassasse.

Head majandustulemused saavutati tänu edukatele projektidele ja erasektori kliendibaasi osakaalu suurenemisele.

Tieto Estonia juhi Anneli Heinsoo sõnul on 2019. aastaks seatud eesmärk jätkuvalt suurendada IT teenuste osutamist erasektori klientidele, sealhulgas finantssektori ja tööstuse digitaliseerimise lahendustesse ning andmevahetuse operaatorteenustesse.

„Kõik valdkonnad, kus Tieto Estonia teenuseid pakub, arenevad jätkuvalt kiiresti: see on nii asjade interneti, finantssektori, tööstuse kui ka operaatorteenustega. Meie eesmärk on kiire arenguga mitte ainult sammu pidada, vaid olla valdkondlik suunanäitaja. Tieto korporatsiooni laiahaardelisus kümnetel turgudel nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda annavad meile selleks Eesti mõttes harukordselt hea võimaluse,“ ütles Heinsoo.

Eelmisel aastal alustas Tieto Estonia ka andmevahetuse ja operaatorteenuste valdkonnas kaubamärgi Tieto BIX nime all, pakkudes nii riigi- kui erasektori klientidele automaatse andmevahetuse ja e-arvetega seotud digiteenuseid.

Möödunud aastal valis uuringufirma IDC Tieto "FinTech Rankings" TOP 25 finantstehnoloogia ettevõtete hulka. Thomson Reutersi koostatud "TOP 100 Global Tech Leaders 2018" edetabelis oli Tieto üks kolmest Põhjamaade ettevõtetest, kes paistis silma finantstulemuste, juhtimis- ja investeerimiskindluse, riskide ja vastupidavuse, juriidilise vastavuse, innovatsiooni, sotsiaalse vastutuse, keskkonnamõju ja maine poolest. Samuti valis mittetulundusühing Equileap 3000 ettevõtte hulgast Tieto maailma kõige võrdõiguslikumaks tehnoloogiafirmaks.