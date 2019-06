Google tuleb tõukama: idukiirendist Startup Wise Guys saab Google Developers Launchpadi partner Baltimaades

Eestist alguse saanud ning tänaseks üle Baltimaade laienenud startup-firmade kiirendiprogrammil Startup Wise Guys avaneb võimalus aidata koostöö kaudu Google Developers Launchpadiga kaasa üha kiiremini hoogustuvale startup-firmade arengule kõigis Balti riikides ja ka Kesk- ja Ida-Euroopa tehnoloogiafirmade ökosüsteemi parendamisele laiemalt.

Algatus “Startup Wise Guys Powered by Google Developers Launchpad” ühendab Startup Wise Guys kiirendiprogrammi maailma start-up kiirendite eliiti kuuluva rühmitusega, jagamaks omavahel kogemusi, teavet ning muid ressursse. Startup Wise Guys saab ka ligipääsu Google’i globaalsele võrgustikule, ettevõtte Silicon Valleys baseeruvatele startup-programmidele ning 20 aasta pikkusele Google’i teadustöö ning parimate praktikate kogumile, mis puudutab suuremahuliste äriprojektide, toodete-teenuste ning meeskondade arendamist ning juhtimist. Seeläbi avaneb Startup Wise Guys portfelli kuuluvatel ettevõtetel - kes on juba tänaseks piirkonna ühed kiiremini kasvavad iduettevõtted - võimalus kasvatada oma äritegevust hüppeliselt.

“Meil on väga hea meel teha koostööd Startup Wise Guys kiirendiprogrammiga Baltimaade startup-keskkonna kasvatamisel. Käesolev programm võimestab startup-ökosüsteeme üle kogu maailma läbi koostöö tippkiirenditega ning aitab kaasa nendevahelisele ressursside ja teadmiste jagamisele,” kommenteeris Vytautas Kubilius, Google’i Baltimaade juht.

“Üle 8 aasta asutajatena kiirendiäris tegutsenuna näeme, et ligipääs tehnoloogiale ning maailma parimatele ajudele võib osutuda pöördelise tähtsusega momendiks varajases kasvufaasis tehnoloogiafirmade arenguteekonnal. Sellistel hetkedel muudavadki mängupilti koostööprojektid globaalsete hiidlastega nagu Google või AWS, mis eristavad meid teistest ning annavad startupidele täiendava põhjuse meie programmidega liitumiseks,” ütles Cristobal Alonso, Startup Wise Guys kiirendiprogrammi El Patron ning globaalne tegevjuht.

Startup Wise Guys on üks neljast Euroopa partnerist ning ainus Google Developers Launchpadi esindav kiirendiprogramm Balti riikides. Google’i Powered by Launchpad algatus on maailma juhtivate startup-kiirendite ülemaailmne võrgustik. Programmi kaudu toetab Google oma partnerkiirendeid tehnilise koolituse, tootekasutuse ning ekspertidest mentorite kaasamise kaudu. Powered by Launchpad panustab startup-ökosüsteemide laiemale kasvule ning koostöös kohalike mõjutajatega võimendab Google’i ülemaailmsete ressurssidega kohalikke algatusi. Olemasolevad ning tulevased Startup Wise Guys kiirendiprogrammi kuuluvad ettevõtted saavad ka 100 tuhande dollari väärtuses Google Cloudi kasutusvõmalust. Startup Wise Guys on äsja alustanud avalduste vastuvõtmist oma oktoobris algavate B2B SaaS ning fintech programmidega liitumiseks aadressil startupwiseguys.com

Google Developers Launchpad on Google’i haru, mis majandab startup-ettevõtete kasvule kaasa aitavat globaalset kiirendiprogrammi. Google on kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutavate ettevõtete ja toodete arendamise ja skaleerimise osas selgelt globaalne arvamusliider. Google Developers Launchpad ei omanda kiirendiprogrammis osalevates startupides osalust, vaid keskendub ettevõtete ning nende ökosüsteemide arendamisele pikemas perspektiivis. Google’i programmis osalemise kaudu ühendab Startup Wise Guys Baltimaade startup-kogukonna sõltumatute kiirenditega Ladina-Ameerikas, Aafrikas, Euroopas ning Aasias.

Startup Wise Guys on Euroopa üks kogenumaid äritarkvarale keskendunud startup-kiirendeid ning üks aktiivsemaid varajase faasi investoreid Baltimaades, Põhjamaades ning Kesk- ja Ida-Euroopas, mis on ühtekokku investeerinud 145 ettevõttesse. Kiirendi tegutseb kõigis Balti riikides kolme vertikaalprogrammiga - B2B SaaS, fintech ning küberturvalisus. Startup Wise Guys on edukalt väljunud ühest investeeringust ning üldine startup-programmi osaliste edu- ning ellujäämisprotsent ulatub 80 protsendini.