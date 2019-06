Ülikiirlaadija tulekul - 4000 mAh mobiiliaku täis 13 minutiga!

Elektrioonikatootja Vivo uus võimas 120 W ülikiirlaadija, nn Super FlashCharge suudab 4000 mAh mobiiliaku "täis pumbata" 13 minutiga. See on kiirlaadimise võidujooksus veel kiirem ja võimsam kui Xiaomi hiljuti tutvustatud 100 W laadija.

Weibos välja käidud poster ja video näitavad, et alla 15 minutiga saab hakkama. Seega kui oled reisil või tahad kiirelt kuskil peatudes akut laadida, piisab nüüd vaid 13-minutisest pausist, väiksema akuga mobiilimudelite puhul veel lühemast.

Kiirlaadimine muidugi eeldab vastava toe olemasolu telefonil ja ka vastavat 120 W laadijat. Videos laeb mobiil 10% pealt 13-14 protsendini vaid 16 ja poole sekundiga.

Selline võimas laadija paneb aku tõsiselt proovile ja tootjatel seisab kindlasti ees küsimus, kuidas kiirlaadimise ajal seadet jahutada. Ka laadimiskaabel peab päris tugevat voolu välja kannatama.

Praegu on maailma kiireim telefon Oppo Find X Lamborghini Edition, kirjutab The Verge, see laeb täis oma 3400 mAh aku 35 minutiga.