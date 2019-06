Amazfiti aeg: Xiaomi aktiivsusmonitorid kuni poole odavamad

(Sisuturundus)

Xiaomi Amazfit aktiivsusmonitorid, mis on omas klassis ühed parimad, on saanud nüüd uued hinnad. Näiteks see Amazfit Stratos on lausa 52% odavam:

Stratose aku peab vastu kuni viis päeva, 5 GB sisemist mälu hoiab pilte, muusikat ja videoid, mida saad kellalt otse Bluetooth-klappidesse mängida ja muidugi on olemas ka kõik aktiivsusmonitori ja nutikella funktsioonid. Sisseehitatud GPS aitab trenni träkkida ka siis, kui nutitelefoniga pole ühendatud.

Amazfit Verge aga on praegu 29% soodsam:

See nutikell on nagu Stratos veekindel, saab sukelduda ja ujumist jälgida, aku kestab 5 päeva. GPS ja GLONASS aitavad asukohta määrata ja trenne träkkida.

Vaata kõiki soodsate nutikellade pakkumisi siit.

Leida võib ka teiste tootjate kellade häid kampaaniaid, näiteks Honori nutikell 116 eurot: