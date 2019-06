Ruuter kapist välja: neli soovitust, kuidas oma üle õhu leviv netiühendus paremaks muuta

Üle õhu leviv internet toimib enamasti nagu kellavärk, aga mõnikord võib juhtuda, et kõik ei toimi nii, nagu oodatud. Siin on neli head nippi, mis võivad ootamatuid probleeme lahendada.

Asukohtades, kuhu kaabelinternet ei jõua, on klientidel võimalik internetti ja teleteenuseid nautida üle õhu leviva interneti abiga. Mõnikord võib aga internetiühenduses tõrkeid esineda. Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu annab neli olulist ja kasuliku nippi, mis võivad netiühenduse mured lahendada.

Võta ruuter kapist välja

Internetiruuteri asukoht on väga oluline. Mida vähem takistusi ruuteri ja väliskeskkonna vahel, seda parem. Ära kindlasti pane ruuterit kappi, trepi alla, laua alla või mujale peitu, sest muidu ei jõua internet nii hästi seadmetesse.

Leia Wifi jaoks parim asukoht

Isegi kui internet levib õuest koduseadmesse igati hästi, ei pruugi kodune WiFi signaal olla tugevaim. Siingi mängib rolli ruuteri asukoht, et WiFi saaks häirimatult levida kõigisse tubadesse. Ka sel põhjusel ei tohiks sa ruuterit paigutada trepi alla või kappi. Kui elad suures majas, kus WiFi ei levi igasse tuppa, siis kasuta WiFi leviala võimendit. WiFi leviala võimendi võimendab WiFi signaali, mistõttu jõuab internet ilma juhtmeta igasse tuppa.

Kasuta välist antenni

Kui sinu ruuter asub ideaalsel kohal, aga ühendus on ikkagi häiritud, võib abi olla välisest antennist. Kas õues leviv signaal on tugevam, saad ise katsetada, kui võtad oma ruuteri õue kaasa. Proovi õues teha internetis sama tegevust, millega toas hätta jäid – kui internet toimib paremini, on levi järelikult hea ja soovitame kasutada välist antenni. Sobiva väliantenni leiad näiteks Elisa e-poest.

Vaheta vana seade uuema vastu

Oled juba kõike proovinud, aga probleem püsib? Ilmselt hakkab sinu ruuter ajale jalgu jääma, sest tehnoloogia areneb väga kiiresti. Parima kasutuskogemuse jaoks soovitame üle kahe aasta vanune ruuter uuema vastu vahetada. Näiteks Huawei B525 ruuteri abil on sinu internetiühendus stabiilsem ja ka kiirus võib paraneda.

Kui otsid eriti innovatiivset lahendust, siis kaalu 4G väliruuteri soetamist. See seade toob interneti õuest tuppa nii, et majaseinad, aknad ja kaabli pikkus signaali tugevust ei mõjuta.