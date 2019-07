VIDEO: Canon RP ülevaade. Kas odavaim täiskaader-hübriid on hea?

Täiskaaderkaamerad on alati olnud proffide ja jõukate hobistide pärusmaa. Suurem sensor tähendas kõrgemat hinda ja eks see ole tänaseni nii. Canon EOS RP on esimene suur samm, et tuua täiskaader-hübriidkaamera massidesse.

RP on Canoni täiskaader-hübriidi - R´i nn väikevend. Umbes 1000 € odavam ja märkimisväärselt nuditud.

Kas funktsionaalsuse arvelt kokku hoidmisel kannatab ka kaamera kvaliteet ja kasutatavus ning kellele see üldse mõeldud on: youtuberile, alustavale fotograafile?

Üritame videos leida vastuse.

Oleme avatud arutelule.

Kas Canon on veel konkurentsis

Kas täiskaader on hädavajalik

Kas võtta R, RP või hoopis midagi kolmandat

Samuti oleme avatud ideedele ning konstruktiivsele tagasisidele, mida saab jätta Youtube´is video alla kommentaarina.