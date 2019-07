Suveks soodne elektriliikur - elektritõukekas, elektrirula või tasakaaluliikur?

(Sisuturundus)

Kas oled mõelnud, mismoodi suviste teeremontide ajal mugavalt ummikuid vältida või suveüritustele stiilselt kohale saabuda parkimisprobleemidest muretult mööda sõites? Selleks on parim lahendus elektriliikur. Millist valida? Siin on Gearbesti kuni 50% allahindlusega suvekampaaniast mõned head valikud. Nende pakkumistega muide on ka kohaletoimetamine kiire - kuni 5 päeva. Lisaks leiad sealt ka soodsaid kodumasinaid, nutikellasid ja palju muud.

Xiaomi elektriskuuter Xiaomi Mijia Pro 45 KM - 506 eurot

Poola laost jõuab see Xiaomi originaal-elektritõukekas kohale praeguse seisuga 2-5 tööpäevaga. 45 km sõiduulatust on väga palju - saad ette võtta ka pikemaid sõite ja ei pea keset päeva laadima. Maksimaalne kiirus on 25 km/h, maksimaalne sõitja kaal 100 kg.

Elektrirula Electric Skateboard 4 Wheels Longboard - 291 eurot

Võimalik, et hoopis rula tundub veelgi mõnusam - saad ühtlasi kulgeda käed-vabalt. See elektrirula läbib ühe laadimisega 20 km, reisija kaal võib olla kuni 120 kg ja maksimumkiiruseks on kuni 30 km/h. Rula kiirust juhitakse käes hoitava puldiga.

Mega Motion ES09 Hoverboard 6.5 - 171 eurot

Tasakaaluliikuriga saad ülihästi manööverdada ning selle juhtimiseks pole vaja muud, kui ennast kallutada. Oled täiesti puldivaba ja käed jäävad samuti vabaks edasiliikumisel.

Mudel ES09 kannab kuni 120-kilogrammise reisija 15-20 km kaugusele ning efekti lisavad altvalgustustuled ja Bluetooth-ühendusega kõlar muusika mängimiseks.

Poolast jõuab see liikur kohale mõne päevaga.

Kokkupandav elektrijalgratas Samebike YINYU14

Poola laos ootab soodsalt suvekampaania raames 250 W mootoriga kuni 30 km/h kiirust arendav ratas, mille saad kokku pakkida ja autos või ühistranspordis mugavalt reisile kaasa võtta.

Puhtalt elektri jõul kulgedes saab läbida 30 km, elektri toel vändates aga kuni 50 km.

Aga heida pilk peale ka kõigile muudele suvesoodukatele, seal on tooteid kodumasinatest raadiosaatjate ja riidekapppideni.