Valgusprojektorid ja välisvalgustid – kuidas valida sobivaim?

Foto: 1a.ee

(Sisuturundus)

Kuidas valida parim valgustus iga situatsiooni jaoks? Suvel me valgustusele tihti ei mõtle, sest päevad on pikad ja suure osa ööpäevast valitseb loomulik päevavalgus. Kuid teadagi on selline periood meil üürike ja pimedate aegade saabudes vajame lisavalgust mõnikord ka õuetingimustes – abiks võivad olla kvalitseetsed led välisvalgustid, valgusprojektorid.

Kuhu välisvalgustus paigutada?

Tavaliselt jagunevad välisvalgustid paigutuse põhjal kahte liiki:

Seinale paigutatavad – niisugused projektorid on loodud maja seinale kinnitamiseks. Kui valite mudeli, millel on olemas ka liikumisandur ja valite lambi täpsemaks asukohaks maja sissepääsu või garaažiukse läheduse, siis ei pea enam pimedust pelgama – koju tulles või sealt lahkudes on vajalik valgus kohe olemas.

Põrandale või maapinnale paigutatavad – need valgustid on suurepärased remonditöödeks, näiteks kui plaanite parandada autot, remontida eluruume või ükskõik mida. Lihtsalt asetage valgusti kindlale pinnale, suunake valgus sinna, kus on seda kõige enam tarvis ja saate mugavalt oma plaanitud tegevused lõpule viia.

Milline võimsus?

Esimese mõttena võiks ju arvata, et mida võimsam lamp, seda etem. Tegelikult on mõistlik enne ostu kaaluda, kui võimast tegelikult vaja on, sest eks kaasneb ju iga elektriseadmega ka kulu. Ning mida suurem võimsus, seda kõrgem on energiatarve.

Teadagi mõõdetakse valgustite võimsust vattides (W) ning eri valgustite võimsus võib alata mõnest vatist ja ulatuda mõne tuhandeni – seega tasub mõelda, mida teil tegelikult tarvis on, sest valik on lai. Mida eredam valgus, seda rohkem vatte.

Soe või külm valgus?

Välisvalgustit soetades tasub läbi mõelda ka mõiste “värvitemperatuur”, mis tähendab valguse n-ö soojusastet seda näitajat mõõdetakse kelvinites (K). Kui kelvineid on vähem, siis on valgus soojema tooniga ehk “kollasem”. Samas, mida enam kelvineid, seda külmema ehk “sinisema” tooniga valgusega on tegu.

Hea variant lisavalguseks on led välisvalgustid – need on energiasäästlikud, kestavad kaua, eraldavad vähe soojust ning neil on väikesed hoolduskulud.

Led välisvalgustid, valgusprojektorid – lai valik kvaliteetseid tooteid ootab Teid 1a.ee e-poes. Soetage vajalik valgusti kodust lahkumata!