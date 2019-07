USA lubab ettevõtetel taas ajutiselt Huaweile oma tooteid müüa, "mustast nimekirjast" veel ei kustuta

Peale pikka vaikimist Donald Trumpi pressikonverentsi järel G20 kohtumisel teatas USA kaubandusminister Wilbur Ross üleeile, et USA valitsus hakkab väljastama lubasid, millega võivad ettevõtted müüa Huaweile oma tooteid, mis ei kujuta riigi turvalisusele ohtu. "Musta nimekirja" aga jääb firma veel edasi ja leevendused on ka ajutised.

“Rakendamaks presidendi kaks nädalat tagasi G20 tipp-kohtumisel antud lubadust, hakkab kaubandusministeerium ettevõtetele väljastama lubasid toodete puhul, mis ei kujuta USA julgeolekule ohtu,” teatas Ross, viidates Trumpi kahe nädala tagusele teadaandele.

Tegemist on kahe nädala jooksul esimese konkreetse USA valitsuse poolse sammuga, mis võimaldab USA ettevõtetel teha ärilist koostööd Huaweiga.

Rossi sõnul jäävad mõned 5G tehnoloogiat puudutavad komponendid ja süsteemid esialgu veel keelu alla, kuid mitmed kiipe tootvad ettevõtted saavad loa oma tooteid Huaweile müüa. New York Timesi sõnul on valitsuse otsusest muuhulgas kasu firmadele Intel ja Google, kes müüvad Huaweile tarkvara, mikrokiipe ning muid komponente. Seega peaks saama Androidi ja Google Play poodi Huawei seadmetel edasi kasutada ning Inteli mikrokiipe samuti.

Mitmed USA tehnoloogiaettevõtted on kritiseerinud kaubanduskeeldu, sest selle tulemusena jääksid nad ilma suurest osast tulust ning Huawei peaks pöörduma neile vajalike komponentide ostmiseks USA ettevõtete konkurentide poole Jaapanis ja Lõuna-Koreas.

Samal konverentsil võttis sõna ka USA tööstuse ja julgeoleku büroo delegaat Nazak Nikakhtar, kes avaldas lootust, et olukord Huawei müügilubadega laheneb peagi.

Huawei Baltikumi juht Ricky Chen kommenteeris olukorda järgmiselt: “Küberturvalisus baseerub rahvusvahelistele standarditele, millest Huawei on alati kinni pidanud. Me hindame enda tootearenduses küberturvalisust kõrgelt ning oleme teinud selle nimel tööd, et tehnoloogia vastaks ka nõuetele. Olenemata kaubanduspiirangutest oleme jätkanud tootearendust, pakkudes jätkuvalt turvalisi ja innovaatilisi seadmeid.”