Elisa ei soovita alla üheksa-aastastele lastele nutitelefoni

Elisa klientide seas eelmisel aastal läbi viidud uuringus tunnistas 41% lapsevanemaid, et vajaksid abi ja lisainfot, kuidas oma lapsi digikeskkonnas kaitsta ja 52% märkis, et nende lapsed kasutavad nutiseadmeid päevas rohkem, kui üldised soovitutsed seda lubaks. Elisa on otsutanud oma klientidele edaspidi soovitada nutitelefoni soetamist lastele alates üheksandast eluaastast ja väiksemate laste vanematele soovitada alternatiive lastekellade ja nuputelefonide näol.

"Ühe suurima seadmemüüja- ja telekomiteenuse pakkujana on

meil arvestatav kliendibaas, kelle kogemuste ja tagasiside põhjal näeme, et

laste nutiseadmete kasutamine on järjest muret-tekitavam küsimus paljudele

peredele. Seega olemegi oma soovituses võtnud arvesse nii kohalikku kogemust

kui ka erinevaid rahvusvahelisi uuringuid," sõnas Elisa Eesti erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann.

Piiride seadmist lähtuvalt lapse vanusest, toetab ka

Eesti psühholoogide seas kasutatud rahvusvaheline 3-6-9-12 reegel, mille

töötas välja prantsuse psühhiaater Serge Tisseron.

"See metoodika kasutab kindlaid vanuselist jaotusi

digiseadmete ja interneti kasutamiseks, mille järgi enne 3. eluaastat ei

soovitata üldse ekraaniaega, alla 6-aastaseid ei tohiks jätta digiseadmetega

omapäi, enne 9. eluaastat ei peaks lapsel olema iseseisvat ligipääsu

internetile ega isiklikku nutitelefoni ja enne 12. eluaastat tuleks

internetikeskkonda siseneda koos vanema juhendamise ja järelvalvega," selgitas

Ploomann.

Ka Politsei- ja Piirivalveameti tellitud ja Kantar Emori poolt läinud

aastal avaldatud uuringu "Laste internetikasutus ning võimalused

internetis toimuva laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks" lõpparuanne

toob välja, et suur osa lapsevanemaid (67%) tajub erinevaid takistavaid

tegureid enda lapse internetikasutuse suunamisel (nii ajaliselt, sisuliselt kui

ka turvalise käitumise mõttes). Teisisõnu nad tahaksid teha enamat või

tõhusamalt kui nad praegu eri põhjustel teevad.

Sama sõnumiga tuli hiljuti Soomes välja ka Elisa Eesti emafirma, kelle

lähenemist toetab tugevalt ka Soome üks suurimaid ja tuntumaid laste heaolu

edendavaid vabaühendusi Mannerheimin Lastensuojeluliitto ehk MLL.

Ka Eesti Lastekaitse Liit peab arutelu laste nutitelefonide kasutamise

osas vajalikuks.

"Lapsevanemal on väga oluline roll ja vastutus oma lapse

digitehnoloogia turvalise ja eakohase kasutuse toetamisel. Lapsele esimese

nutiseadme muretsemisel on väga palju

aspekte, mis tuleks koos lapsega rahulikult enne läbi mõelda arutada. Laiem

ühiskondlik arutelu selle üle, mis oleks sobilik vanus on väga tervitatav ja

aitab lapsevanemaid nende keeruliste otsuste ja küsimuste sees paremini

orienteeruda," leiab projekti "Targalt internetis" koordinaator Lastekaitse

Liidust, Malle Hallimäe.

Nõuandeid laste

digiturvalisuse kohta leiab veebist www.targaltinternetis.ee ning

kiiret abi saab vajadusel Lasteabi telefonilt 116111.