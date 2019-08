Automaatsed kohvimasinad vs kapselkohvimasinad – kumba eelistada?

Foto: Shutterstock.com

Tass värsket hommikukohvi on sinu päeva alustala? Selle valmistamiseks vajad kvaliteetset masinat. Kas eelistada kapselkohvimasinat või panustada täisautomaatsele? Mõlemal valikul on omad plussid ja miinused. K-rauta teeb lühikese kokkuvõtte!

Enne kohvimasina soetamist mõtle, kui tihti seda kasutama hakkad, missuguseid kohvijooke armastad ning kui palju aega on sul selle hooldamiseks. Erinevad kohvimasinad on erinevate funktsioonidega – leia enda jaoks sobivaimad. Kindlasti sõltub valik ka rahakotist, sest masinate hinnad algavad paarikümnest eurost ja küündivad tuhandetesse. Tee K-rauta abiga oma vajadused selgeks!

Hinnaklass paneb asjad paika

Igaüks meist eelistaks tipptehnoloogiat, kuid reaalsuses paneb hind asja paika. Võrreldes kapselkohvimasinat automaatse masinaga, on esimene oluliselt soodsam. K-rautast saad korraliku Bosch kapselkohvimasina kätte juba umbes 40 euroga. Seevastu automaatse kohvimasina soetamisel peaks arvestama vähemalt paarisaja euroga. Kui rääkida tipptehnoloogiast, siis selliste masinate hinnad jäävad pooleteise tuhande euro juurde.

Võimsus ehk räägime kogustest

Kui suures koguses kohvi valmistad? Piirdudes paari tassiga päevas, ajab kapselkohvimasin asja ära. Kui peres on rohkem kohvisõpru, siis on automaatne kohvimasin mugavam lahendus. Kapselkohvimasin valmistab korraga ühe tassi kohvi. Protsess on üsna aeglane, kuna piimavaht tuleb eraldi juurde vahustada. Täisautomaatsed kohvimasinad suudavad ühe nupuvajutusega valmistada kaks lattet. Aega kulub ehk minuti ringis.

Täiesti erinev tehnoloogia

Kapsel- ja täisautomaatse kohvimasina suurim erinevus on kohvi valmistamise tehnoloogia:

Kapselkohvimasinad valmistavad kohvijoogi ühele tassile vastavast kogusest kohviainest, mis on pakendatud spetsiaalsesse kapslisse. Kapslid on saadaval erineva maitse ja kangusastmega.

Täisautomaatsed kohvimasinad valmistavad kohvi jahvatades värsked kohvioad (seejuures saad samuti kangust reguleerida) ja vastavalt valitud kohvijoogile vahustavad ka piima.

Hooldamine ei nõua erilist pingutust

Hooldamisest rääkides on kapselkohvimasinaga lihtsam. Kuna kapselkohvimasin valmistab kohvi kapslist, siis ei ole kohvipaksuga tarvis mässata. Kapsel läheb prügikasti ja masin tuleb lihtsalt ära loputada. Täisautomaatne kohvimasin teab ise, millal puhastamist vajab ning annab sellest märku. Sina lisa pesuvahend ja masin hoolitseb muu eest ise. Küll aga tuleb kohvipaksusahtlit aeg-ajalt käsitsi tühjendada ja pesta.

K-rauta e-poest leiad nii kapsel- kui täisautomaatse kohvimasina väga hea hinnaga. Suured kodumasinad parimatelt tootjatelt nagu Bosch, Delonghi, Philips jpt. Vali sobiv masin välja ja tänu kiirele tarnele saad hommikukohvi nautida juba paari päeva pärast!