Pesumasin kööki, vannituppa või pesuruumi – kuidas valida?

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Pesu käsitsi pesemine on ilmselgelt ajalugu! Kuidas aga valida pesumasin, mis sobitud planeeritud asukohta ideaalselt? Võtmesõnadeks on kompaktsus ja funktsionaalsus. Missugused pesumasinad konkreetsetesse ruumidesse sobivad, sellest teeb K-rauta väikese kokkuvõtte

Kuhu uue pesumasina paigaldada plaanid – kööki, vannituppa või hoopis spetsiaalsesse pesuruumi? Lähtuvalt asukohast peaksid jälgima erinevaid omadusi. Suurus, müratase, funktsionaalsus – kõik see mängib rolli. K-rauta e-poest leiad sobiva pesumasina absoluutselt igasse ruumi, valiku tegemisel on sulle abiks järgnev artikkel, loe lähemalt

Kööki vali võimalikult vaikne masin

Foto: Shutterstock.com

Kuna tänapäeva kodud on reeglina avatud köögiga, siis on vaiksed kodumasinad väga tänuväärsed. Vali kööki pesumasin, mille müratase on võimalikult madal. Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB). Pesumasina juhendis on välja toodud müratase nii pesutsükli kui tsentrifuugimise ajal:

Vaikne masin tekitab pesutsükli ajal müra vahemikus 45-65 dB.

Tsentrifuugimise ajal võiks müratase piirduda kuni 70 detsibelliga.

K-rauta poest leiad pesumasinad, mille müratase on sedavõrd madal, et seda saab võrrelda tavalise vestlusega. Kõlab vaikselt?

Vannitoas on esmatähtis kompaktsus

Foto: Shutterstock.com

Vaid väga väheseid kodusid on õnnistatud ruumika vannitoaga. Tavalises vannitoas valitseb ruumipuudus ja seetõttu tuleb leida võimalikult kompaktne pesumasin. Siinkohal kehtib reegel, et suuremasse vannituppa soeta eestlaetav-, pisemasse pealtlaetav pesumasin. Pealtlaetavad pesumasinad on reeglina kitsamad ning ka pealtpoolt avanev uks säästab ruumi.

Teine ruumi säästev nipp on kaks-ühes pesumasin-kuivati, mis tähendab kahte seadet ühes kestas. Kuivatiga pesumasin ei säästa ruumi ainuüksi vannitoas, vaid likvideerib elamisest ka kohmakad ja silma riivavad pesurestid.

Pesuruum annab valikuvabaduse

Foto: Shutterstock.com

Kui sinu kodus on eraldi pesuruum, siis on valiku tegemine kõige lihtsam. Või kas ikka on? Kas soetada pealt- või eestlaetav pesumasin? Pesumasin-kuivati või kaks eraldiseisvat seadet? Missuguse müratasemega masinat eelistada? Selle valikuvabaduse juures lähtu lihtsalt oma vajadustest ja mis seal salata, rahakoti paksusest. K-rauta e-poes saad valikmenüüs paika panna oma eelistused ning seeläbi välja selekteerida pesumasinad, mis just sinu pesuruumi kõige paremini sobivad.

Otsid pesumasinat kööki, vannituppa või pesuruumi – sobiva mudeli leiad K-rauta internetipoest. Vali sobiv masin välja, lisa ostukorvi ja jää seda lihtsalt ootama, sest K-rauta tarnib toote kiirelt ja mugavalt sulle otse koju!