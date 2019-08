Robotid tulevad - leia sobiv omale koju põrandat tolmust puhastama

Alates maist 2009 testisime ühe aasta LG Arenat. Blogi annab teada, kuidas Lõuna-Korea tootja uus lipulaev vastu pidas ja kui mugav on see töötelefonina. Multimeediatelefon, mis nagu iPhone´gi on mahtuvusliku mitmikpuute-ekraaniga, sisaldab nii WiFit kui GPS-i, head ekraani ja tugevat metallkorpust. Test lõppes aasta hiljem, mais 2010.