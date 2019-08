Tõuks, ratas või rula? Augusti transpordipakkumised on sellised

(Sisuturundus)

Augustis käivad veel teetööd täie hooga, et septembriks osad ehitused valmis jõuda, samas liiguvad linna juba nii noored kui kontoritöötajatest puhkuselt saabujad. Linnad ummistuvad. Aeg on mõelda, kuidas mugavalt oma linnasõidud ära teha. Siin on gearbesti augustikampaania mõningad hitid kulgemiseks elektri jõul ja ratastel.

Elektrirula

Alfawise VRLF1001 maksab kupongiga GBVRLF1001 praegu alla 315 euro, sisesta see kupong enne ostu ja hind langeb sellele tasemele.

Rula on noorele või nooruslikule kulgejale, nõuab rohkem füüsilist aktiivsust ja tasakaalu ning on kindlasti lõbus. Polt töötab kuni 20 meetri kauguselt ja seda hoitakse käes. Puldist saab kiirendada ja pidurdada, pöörad aga samamoodi, nagu rulaga ikka - astmelauda kallutades.

Maksimumkiiruseks saab valida kolm taset vahemikus 20-38 km/h. See laud sõidutab vabalt ka täiskasvanuid, kes kaaluvad kuni 120 kg. keskmise kasutajaga jõuab aga ühe laadimisega kuni 18 km kaugusele. Laadimine võtab aega 1,5 tundi.

Kokkupandavad

Kokkupandavaid rattaid mäletavad paljud hästi veel nõukogude ajast, kui need sai keskmisest pulgast pooleks käänata ja nii võis ratta isegi pakiruumi hädavaevu mahutada. Nüüd on samasugused sõidukid aga elektri jõul liikuvad, seega sobivad nii ühistranspordis kui oma autos kaasa võtmiseks.



FIIDO D3 Shifting Version 16 (hind 472 eurot) ongi üks sellistest kokkupandavatest, mille maksimumkiirus on 25 km/h ja sellega saab üles kuni 30-kraadise kaldega järsust nõlvast. Vändata võib ise, elektri toel või ainult elektri jõul ilma väntamata kulgeda. Ees ja taga on ohutustuled.

Samebike YINYU14 (hind 454 eurot) on veelgi väiksemaks kokku pakitav (60 x 68 cm) ja sõidab samuti kuni 25 km/h, kaal lubatud kuni 120 kg ja ees olev LED tuli näitab kuni kahe meetri kaugusele.

Tõuks, mis on väga populaarne, läks odavamaks

Xiaomi Mi M365 ja selle Pro mudel on Eestis üks populaarseimaid elektritõukekaid ja sellega sõidavad juba paljud tänu liikuri vastupidavusele ja pikale sõidu-ulatusele. Nii odavalt, kui Gearbesti augustipakkumises, aga kohapealt Xiaomi Mi Pro mudelit ei saa. Hind kampaaniaga on ligi 490 eurot.

Pro mudeli laiendatud sõiduulatus küündib kuni 45 kilomeetrini, maksimumkiirus on kuni 25 km/h ja reisija maksimumkaal kuni 100 kg. Laadimisaeg üks öö ehk 8--9 tundi.

Power of Young - august on noortekuu

Need pakkumised ja paljud muudki võivad ilmuda praegu käivasse noortekampaaniasse Power of Young, kus võib paljudel kaupadel saada hinna alla kuni 50%. Kõik see kestab 11. augustini ja kui maksad Paypaliga, lastakse hinda alla 10%.

Iga päev ilmuvad poodi ka piiratud koguses kupongikaubad, mille saad kupongi numbrit teades kätte palju soodsamalt. Kupong tuleb enne ostu e-poes sisestada vastavasse lahtrisse.