Kasutust kastikesest taimekasvatusrobotini - mõned imelised vidinad, mida kasutada ja selgub ka loosivõitja

Mõni nädal tagasi kuulutasime välja loosimise kõigi vahel, kes saadavad Arvutimaailmale linke imelistele tehnoloogiavidinatele, mida võib igapäevases majapidamises vaja minna, kuid millest enamus inimesi midagi ei tea. Nüüd on tulemused käes ja võime välja loosida ka lubatud aknapesuroboti, mida Arvutimaailm testis siin.

Enne aga vaatame lähemalt mõnesid imevidinaid, mida soovitati.

Hakka paberipitsitegijaks - 2D lõikeprinter paberile ei vaja isegi elektrit

Kui tunned puudust masinast, millega paberist ilusaid pistilisi mustreid välja lõigata, siis just see masin lahendab probleemi. Ei ole vaja isegi elektritoidet, väntad endale ise "väljatrüki" välja. Juurde läheb vaja spetsiaalseid metallist šabloone, mis pannakse kahe pleksiklaasi vahele koos paberiga.

Wake Up Licht ehk äratuskell, mis äratab hellalt nagu tõusev päike

Väikeste lastega on vaja valgust, et magama jääda ning ka üles ärgata. Valgus peab olema mahe ja hell. See kell äratab tõusva päikese režiimi imiteerides, paneb magama nagu loojuv päike ja töötab hämara öölambina, lisaks saab seda USB kaabliga laadida ja FM-raadiot kuulata.

"Päike tõuseb" pool tundi, kuni saavutav 100% heleduse ja siis peaks küll olema igaüks ärganud. Lisaks saadavad päikesetõusu mahedad helid: klaver, linnulaul, merelained, viiul, metsakohin... või lihtsalt ärritav piiksumine, kui eelnevast ei aita.

Parrot - robot, mis hoolitseb sinu toataimede eest



Tsiteerime selle imevidina lingi saatnud lugejat: "Oeh...unustasin lilli kasta... enam pole vaja muretseda! Parrot pot kastab lilled sinu eest. Ära kuluta aega lillede kastmiseks, vaid lihtsalt vaata, kuidas lill kasvab ja õitseb. Lähed reisile ning pead naabri või vanaema lilli kastma kutsuma? Nüüd võib naaber või vanaema aga koju jääda, sest uus, otstarbekas Parrot pot teeb nende töö ise ära ;)"

Ecovacs Winbot X aknapesurobot töötab aku pealt ja imeb end ise klaasi külge

Selle roboti lingi saatnud Arvutimaailma lugeja kirjeldab kasulikku toodet järgmiselt: "Winbot X on esimene aku peal töötav aknapesurobot, mis kasutab pinna külge kinnitumiseks võimsat õhku imavat mootorit, mis tekitab terve seadme põhja alla kinnitumiseks vajaliku vaakumi. Seetõttu puudutab puhastavat pinda ainult seadme põhja ümbritsev pehme puhastuslapp."

Ka akutrell võib olla stiilne

Akutrelliga kruvisid keerata on küll mugav, kuid iga kord pole mõtet hakata tööriistakastist suurt trelli välja otsima, kui akukruvikeeraja võib olla ka pisike ja stiilne. See Xiaomi Mija kodumajapidamises mugav abivahend on 2000 mAh sisemise akuga, mida saab USB-st laadida, varjuvaba ringvalgustiga, mugava karbi ja 12 erineva otsikuga. pöörlemissuunda saab ühe käega reguleerida sel ajal, kui kruvikeerajat käes hoiad.

Kasutu kastike



See klassikaks saanud vidin sümboliseerib aga tuhandeid, kümneid tuhandeid või miljoneid tooteid, millel eriti kasutusotstarvet pole ja mis ostetakse emotsiooni ajel. Seda saab osta siit.

Kes võitis loosimise?

Nüüd aga kõige tähtsama - loosimise juurde. Kes võitis Gearbesti saadetud aknapesuroboti Alfawise S70?

Kasutasime juhuarvude generaatorit ja see andis tulemuseks võitja - Janika, kes soovitas meile Xiaomi Mija elektrilist kruvikeerajat. Kirjutame Janikale, et kokku leppida, kuidas saame aknapesuroboti üle anda. Palju õnne!