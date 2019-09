Volkswagen ID.3 täiselektrilise auto info avalik

Volkswagen alustab uut keskkonnasõbraliku mobiilsuse ajastut ja esitleb 2019. aasta Frankfurdi autonäitusel täiselektrilist ID.3. Esimene elektriline MEB-l põhinev mudel on uhkusega süsinikuneutraalne ning avaldab elektriautodele iseloomuliku sõidudünaamikaga sügavat muljet.



ID.3 uuendusmeelne disain viitab elektrilise mobiilsuse uuele ajastule. Golfiga võrreldavate välismõõtmetega ID.3 pakub ükskõik millise teise sama kategooria auto omast suuremat reisijateruumi. Kuna seeriatootmise mudeli baashind on alla 30 000 euro, on auto hind samuti võrreldav tavaliste väikeautodega. Lisanduvad ka oodatavad riiklikud toetusmeetmed ning seega on tõepoolest tegemist massidele mõeldud elektriautoga. ID.3 hakatakse Eestis klientidele tarnima alates 2020. aasta keskpaigast. Volkswagen pakub ID.3 akudele kaheksa aastat või 160 000 kilomeetrit kestvat garantiid.

Esimene uuel MEB-platvormil põhinev elektriauto. ID.3 on esimene värskelt välja arendatud modulaarsel elektrilisel platvormil (MEB) põhinev elektriauto. Seda ülekandesüsteemi on aku ümber optimeeritud, et saavutada minimaalsete kuludega maksimaalsed sõiduulatused. ID.3 elektriülekanne koosneb peamiselt püsimagnetitega sünkroonmootorist, sealhulgas jõuelektroonika ja käigukast, mis on integreeritud tagasilda. Samuti on sel lapik kõrgepingeaku, mis on ruumi säästmise eesmärgil auto põhja paigutatud, ning lisakomponendid nagu kliimaseadme kompressor ja roolilatt, mis on paigaldatud auto esiosasse. Jõud kantakse mootorist tagasillale ühekäigulise käigukasti abil. Aku asukoht auto põhja all panustab neutraalsetesse juhitavusomadustesse, kuna tänu sellele on ID.3 raskuskese sarnaselt võidusõiduautodele väga madalal. ID.3 iseloomustab ka ideaalne kaalujaotus esi- ja tagasilla vahel. Selle ja standardse tagasillaveo kombinatsiooni tulemuseks on silmapaistev jõudlus.

Toob jätkusuutlikkuse ellu. ID.3 on esimene Volkswagen, mille tootmine on terve tarneahela vältel süsinikuneutraalne. ID.3 detailide ja kere tootmisliinid, värvitöökoja- ja koostetšehhid Zwickau tehases ning samuti akusid tootvad tehased kasutavad looduslikult toodetud energiat. Isegi kui tarneahela jooksul ei peaks õnnestuma CO2 emissioone vältida, kompenseeritakse neid investeeringutega kliimakaitseprojektidesse. Volkswagen töötab ka kõrgepingeakude taaskasutuse ja suletud ahela ümbertöötlemise ideede arendamise kallal, et süsinikuneutraalsus oleks tagatud ka auto eluea lõpuks.

Uuendusmeelne disain. Uuenduslik disaini ja tehnoloogia ühendamine viib ID.3 legendaarse Beetle'i ja Golfiga samale tasemele. Elektrilise tuleviku jaoks disainituna toob see tänu täiuslikule, sujuvale esteetikale väikeautode kategooriasse uue disainikvaliteedi. Mis kõige olulisem - ID.3 saadab välja signaali, et see sõiduk suhtleb inimestega. See on kooskõlas selge, minimalistliku disaini, kõikide komponentide maksimaalse täpsuse, karismaatilise esiosa, rabavate C-piilarite, voolavate pindade ja 18-, 19- või 20-tolliste väljendusrikka disainiga kergsulamvelgedega.

Intuitiivne kasutamine. Lisaks kokpiti ekraanile pakub keskele paigutatud kümnetolline puuteekraan juhile kogu olulist informatsiooni. ID. Light toetab juhte navigeerimisel LED-ribaga, samuti suudab see näiteks ohuolukorras anda märku pidurdamisvajadusest. Valikuline liitreaalsusega (AR) esiklaasinäidik kuvab kogu olulise informatsiooni ka esiklaasile. Kõik nupud, sealhulgas roolilolevad, on puutefunktsioonidega või puutetundlikud. Seda täiendab intelligentne loomulik hääljuhtimine.

Sõiduulatused, mis vastavad klientide nõudmistele. Ennustatavad sõiduulatused on määratud WLTP katsestendidel tehtud sõidutsüklite põhjal. Tegelik sõiduulatus praktilises kasutuses sõltub sõidustiilist, kiirusest, mugavus- ja lisavarustuse kasutamisest, välistemperatuurist, reisijate ja pagasi hulgast ja pinnavormidest. Sellegipoolest saavad 80% juhtidest sõltuvalt kasutusprofiilist sõita väiksema akuga autoga (45 kWh neto) ilma lisalaadimiseta 230-330 kilomeetrit, keskmise akuga autoga (58 kWh neto) 300-420 kilomeetrit ja suure akuga variandiga (77 kWh neto) 390-550 kilomeetrit. Sõiduulatuse alampiir katab ka sõite keskmistel maanteekiirustel ja talvel madalatel välistemperatuuridel. On ütlematagi selge, et eriti linnasõitude puhul on tegelik sõiduulatus WLTP sõidutsüklite raames hinnatust suurem.

Kolme varustustasemega ID.3 1ST

1ST Special Edition. ID.3 1ST Special Editionit pakutakse kolme fikseeritud varustustasemega. ID.3 1ST Special Editioni hind algab Eestis alla 42 000 eurost. ID.3 1ST Special Editionit viib edasi elektriajam tagasillal. Selle võimsus on 150 kW ja see pakub 310 Nm maksimaalset pöördemomenti. Selle tulemusel on ID.3 1ST Special Editioni tippkiiruseks 160 km/h. ID.3 1ST Special Editioni aku netomaht on 58 kWh ning selle elektriline sõiduulatus on vastavalt WLTP-le kuni 420 kilomeetrit. Akut võib laadida maksimaalselt võimsusega 11 kW vahelduvvoolu puhul ja 100 kW alalisvoolu puhul. Alalisvooluga laadides on võimalik 30 minutiga laadida akut piisavalt, et lisada 290 kilomeetrit sõiduulatust.

ID.3 1ST Special Editioni baasmudelil on külmemasse kliimasse mõeldud energiasäästlik soojuspump, alarmisüsteem, navigatsioonisüsteem, DAB+ digitaalne raadio, istmesoojendus ja roolisoojendus, käetoed ees, tüüp 2 laadimiskaabel ja 18-tollised kergsulamveljed.

ID.3 1ST Special Edition Plusil on lisaks tagurduskaamera, pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ja võtmevaba sisenemine Kessy. Auto sisemuses on ka disainistmed, keskkonsool (sisaldab tagaküljel kaht USB-C pesa) ning meeleoluvalgustus. Väliste lisade hulka kuuluvad toonklaasid, hõbedastes toonides disainipakett, maatriks-LED-esituled, maatriks-küljetuled, pidurituled, suunatuled ja tagatuled ning 19-tollised kergsulamveljed.

Tippmudelil ID.3 1ST Special Edition Max on lisaks liitreaalsusega (AR) esiklaasinäidik, Beats helisüsteem, suur kallutatav ja nihutatav klaasist panoraamkatuseluuk ning 20-tollised kergsulamveljed. Seda varustust täiendab reahoidmisabiline Lane Assist koos hädaabisüsteemiga Emergency Assist, sõiduraja vahetuse süsteem, kontaktivaba laadimine, komfortistmed, tasane pagasiruumi põhi ja suured 20-tollised kergsulamveljed.