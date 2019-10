Tööstusgaase tootev Linde Engineering rajas Eestisse uue harukontori ja värbab siit põhiliselt IT-spetsialiste

Linde, mis on maailma juhtiv tööstusgaaside ja inseneriettevõte, avas Eestis uue allüksuse – Linde Engineering Eesti. Esimeses etapis osutavad Eesti spetsialistid tuge Linde Engineeringu IT- ja tarneahela juhtimise protsessides.

Linde Engineering Eesti osutab praeguses faasis IT- ning logistika- ja tarneahela juhtimise teenuseid erinevatele uutele rajatavatele gaasikompleksidele üle maailma.

„Näiteks praegu on meie insenerid ametis uue vesiniku ja sünteetilise gaasi tehase rajamisega Jurongi saarel Singapuris, olefiinide tehase ehitusega Venemaal Tatarstani Vabariigis, Nizhnekamskis ja mõne väiksema projektiga Euroopas,” sõnas Linde Engineering Tallinn Branch Manager Anti Laiv. „Projektid, milles meie spetsialistid osalevad, asuvad laiali üle maailma.”

Praegu on Linde Engineering Eesti filiaalis tööl 15 inimest, neist pooled IT-spetsialistid ja teine pool logistikud. Aasta lõpuks loodetakse spetsialistide arv ettevõttes kasvatada 30 inimeseni.

„Uuele inseneribüroole koha otsimisel otsustati Eesti kasuks. Me leidsime, et Eesti on väga konkurentsivõimeline ning selline maa, kus me saame laiendada enda olemasolevat AGA tegevust, kes rajas Eestisse oma Põhja-Euroopa regionaalse gaasiäride toetusüksuse (AGA Northern Europe’s Regional Gas Business Services Unit), mis on nüüdseks juba aastaid edukalt toiminud. See andis Linde Engineering’ule Eesti filiaali rajamiseks kindlust juurde,” ütles Anti Laiv.

Anti Laivi sõnul on nad praegu kiire kasvu faasis ning ootavad enda hulka jätkuvalt uusi IT- ja logistikaspetsialiste: „Me oleme suhteliselt lame organisatsioon. Meie juures töötades on suureks võimaluseks ja väljakutseks tegeleda väga erinevate projektidega, erinevate teemadega, hästi laiade valdkondadega.”

„Alates uuest aastast lisandub uus, tugevat insenertehnilist teadmist vajav, tarnijate monitoorimisega tegelev tegevussuund. Horisondil on veel õige mitmeid uusi tegevusalasid, kus Eesti spetsialistid saaksid Linde tegevustega liituda,” lisas Laiv.

Eesti AGA kuulub Linde Gruppi alates 2000. aastast. Linde Engineering on aga optimeerinud gaaside töötlemise tehnoloogiaid juba 140 aastat.